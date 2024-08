«Stremati dalla grande sete» 

Il fabbisogno delle aziende agricole di Bari Sardo è di 700 mila litri d’acqua al giorno. Ma acqua non ce n’è più e il rischio è che le attività precipitino: in bilico i raccolti e la sopravvivenza del bestiame. Trentadue titolari di imprese zootecniche hanno bussato alla porta del Comune per chiedere aiuto. Alle istanze degli agricoltori si sommano quelle di 18 famiglie, che abitano tra la parte alta dell’abitato e le campagne, il cui fabbisogno totale è di 14 mila litri quotidiani. Ieri mattina nell’agro gli amministratori comunali hanno effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici incaricati e alle ditte specializzate per valutare se ripristinare vecchi pozzi, eventualmente realizzarne di nuovi e allestire opere collaterali alla distribuzione dell’acqua.

Emergenza totale

Dalla ricognizione dei fabbisogni per esigenze domestiche e agro-zootecniche è emerso un quadro piuttosto critico. Per soddisfare 32 aziende servono 700 mila litri d’acqua al giorno. Volume fuori portata alla luce della situazione attuale. «In questa fase storica - afferma il sindaco, Ivan Mameli - le aziende agricole si trovano in una situazione di grave emergenza perché, in alcuni casi, non riescono a portare a termine i raccolti e in più emergono grosse difficoltà nell’abbeveraggio degli animali». I numeri della crisi idrica di cui è ostaggio la comunità sono stati illustrati alla presidente della Regione, Alessandra Todde. «Metteremo in piedi tutti gli sforzi per soddisfare le richieste, non più rinviabili: confidiamo nella Regione», aggiunge Mameli. Che insiste sul progetto di conversione dei reflui per l’utilizzo degli stessi nelle campagne. «Consentirebbe di recuperare un milione di metri cubi d’acqua che oggi vanno a finire in mare». Per finanziare l’ambizioso progetto, condiviso con Cardedu, la richiesta alla Regione è di 5 milioni di euro.

La disperazione

«Nei pozzi non c’è più acqua. Da quando ho in mano l’azienda - dice Alessandro Melis, titolare di un’attività agricola è associato Coldiretti - non ho mai visto una situazione idrica così drammatica. La speranza? Qualche temporale in montagna, altrimenti sarà un grosso problema». Le colture sono tutte a rischio. Melis cita un caso emblematico: «Alla vigna, tra Bari Sardo e Loceri, non siamo riusciti a dare acqua di sostentamento. Il calo dell’uva nera è al 90 per cento, al 70 per cento l’uva bianca».