Stremata verso la salvezza 

BERGAMO. Nel corso della notte le operazioni di soccorso hanno avuto un'improvvisa accelerazione. L’ultimo tratto, infatti, è stato percorso più velocemente del previsto, grazie alle parti disostruite in precedenza e per la valutazione dei sanitari di evitare soste prolungate. Lo stesso tratto, lo scorso anno durante l'intervento, era stato percorso in circa 12 ore. Trentadue anni, esperta speleologa del Cai di Lovere, Ottavia Piana è rimasta bloccata nella grotta “Abisso Bueno Fonteno” quando si è ferita cadendo di schiena da oltre cinque metri mentre perlustrava un tratto ancora inesplorato nel tentativo di mapparlo. Ci era entrata con gli altri nove componenti del suo gruppo.

L’incidente

Le attività di soccorso sono cominciate alle 22 di sabato, quando è scattato l’allarme. L’incidente risale invece alle 16 precedenti, ma le comunicazioni nella grotta erano praticamente impossibili. I soccorritori hanno dovuto installare una linea telefonica via filo per dialogare con il personale sanitario e del Soccorso alpino. Lunedì notte è stata fatta riposare, visto che non dormiva praticamente da sabato. Ottavia Piana ha alcune ossa del viso e le gambe fratturate e quello è un mondo sotterraneo impervio e in parte sconosciuto.

Il precedente

All’esterno della grotta, i vigili del fuoco del Nucleo speleo alpino fluviale di Bergamo hanno bonificato l’area boschiva. Ieri pomeriggio i soccorritori hanno fatto il punto anche durante un vertice in prefettura. «L’attività continuerà a essere seguita dalla prefettura e da tutte le componenti dei soccorsi, con l’attenzione che merita la salvaguardia della vita umana», ha detto il prefetto di Bergamo, Luca Rotondi. Sull’accaduto, non si ipotizzano reati.

Non è il primo incidente per la giovane bresciana. Un anno e mezzo fa le era successo di cadere in una grotta dello stesso sistema carsico. Rimase intrappolata per 52 ore e anche in quel caso furono giornate di grande apprensione.

