Stregato dalla lirica da bambino 

La musica comincia a Santa Maria Navarrese, fine anni ‘70. In casa Mustaro c’è spazio per il ballo e il canto, con papà Renato, la letteratura e la musica con mamma Laura. «Un giorno, mia madre mi fece ascoltare l’inizio della Traviata di Verdi, avevo solo quattro anni. Ricordo ancora perfettamente la sensazione fisica: mi misi a piangere. Quello fu una sorta di battesimo», Emozioni di Marco Mustaro, 49 anni, tenore e maestro di canto protagonista in giro per l’Italia e nel mondo.

Marco è un ragazzino curioso, entusiasta, l’intellettuale del gruppo di amici. A quei tempi, intorno a lui, c’è già tutto quello che influenzerà il suo percorso: l’abbraccio del paese, le festività religiose, la ritualità, la natura, la musica, la letteratura. «Il canto era un mezzo per stare meglio, se c’era qualche problema in famiglia io mi chiudevo in camera a cantare. Molto prima di pensare di trasformarlo in un lavoro», racconta.

La crisi

Da adolescente conosce già bene l’opera lirica, si inserisce nel coro della parrocchia e durante la festa dell’Assunta incanta con l’Ave Maria di Schubert. Intanto, una zia che aveva studiato canto lirico lo ascolta cantare, nota un particolare talento e gli suggerisce di approfondire gli studi. Ma dopo la maturità classica, nel suo futuro vede l’insegnamento di greco e latino, per questo si iscrive in Lettere classiche all’Università di Pisa, contro il volere dei genitori che immaginavano per lui altre strade. «Ero convintissimo, ma al secondo anno sono entrato in crisi – ricorda Marco - e ho iniziato di nascosto a prendere qualche lezione di canto, fino a prepararmi per l’audizione al Conservatorio di Lucca. All’audizione tremavo e piangevo, per l’emozione e per l’atto di coraggio che avevo fatto. Mi hanno preso, per tre anni ho fatto il conservatorio senza dire nulla in famiglia, portando avanti anche l’Università in maniera regolare».

La rivelazione

Gli studi universitari nutrivano la mente, lasciando da parte il cuore. Tutto si fa chiaro. Dorme poche ore a notte per riuscire a studiare sia per il Conservatorio che per l’Università. «Nel passaggio al biennio superiore, per potermi diplomare in canto lirico, ho dovuto confessare tutto ai miei genitori. Oggi mi definirei un credente, un artista e un insegnante. In questo ordine», continua Marco. Nelle sue corde un repertorio molto vasto, dal gregoriano alla musica contemporanea. Ha interpretato ruoli importanti in opere di Mozart, come il Don Giovanni e Così fan tutte; Il barbiere di Siviglia, la Cenerentola di Rossini; La traviata e il Rigoletto di Verdi; la Bohéme e Gianni Schicchi di Puccini. Oltre ad esibirsi, insegna musica, tiene seminari e dirige diversi cori sparsi per l’Italia, uno di questi è proprio a Santa Maria Navarrese, dove torna una volta al mese. Il cerchio si è chiuso.

