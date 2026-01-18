Stregati dal Cagliari di Pisacane 

La storia è adesso. La vittoria contro la Juventus - come quella di un mese fa sulla Roma, del resto - segna una svolta nel campionato e - in generale - nel percorso del Cagliari, al di là della classifica e dei punti (una quindicina) che dovrà ancora conquistare nelle ultime diciassette partite per centrare la salvezza. Una svolta sia mentale sia strutturale, epocale sotto certi versi. Ha riportato alla Domus quell’entusiasmo contagioso strozzato il giorno dell’addio di Ranieri e aperto così scenari impensabili solo sette mesi fa dopo il divorzio con Davide Nicola, convinto di non essere nel posto giusto per provare a sollevare l’asticella. Oggi i rossoblù occupano lo stesso posto in graduatoria della sua Cremonese, considerata una delle rivelazioni del torneo (deve completare, però, il 21° turno contro il Verona). Hanno cuore, hanno coraggio, oltre a un’identità. Hanno spirito di sacrifico, non hanno paura di osare. Ci provano. Sempre, comunque. «I risultati sono importanti, ma lo è molto di più il rispetto della gente. Comunque vada, i tifosi devono capire che abbiamo dato sempre il massimo. Devono essere orgogliosi di noi», ripeteva nelle prime settimane da allenatore di Serie A Fabio Pisacane, il predestinato diventato nel frattempo una certezza. Ora tutti i colleghi lo rispettano, molti lo temono. Anche gli scudettati ci sbattono il muso.

Il delitto perfetto

Dove potrà arrivare il Cagliari di Pisacane è presto dirlo. Certo quello che è successo l’altro ieri spalanca un portone alla fantasia e ai sogni, nemmeno una settimana dopo la disfatta di Marassi. Troppo bello per essere pratico, si è detto dopo il Genoa, e non solo. Ma c’è anche un Cagliari brutto, sporco e cattivo. Capace di soffocare lo strapotere qualitativo dell’avversario coprendo ogni zona del campo con un’attenzione maniacale (quella che chiedeva a gran voce Pisacane alla vigilia del match con i bianconeri), togliendogli in questo modo energie fisiche e mentali e sfruttando le poche chance per colpire. Già l’occasione avuta in avvio di ripresa da Esposito e nata quasi dal nulla è stata un segnale, il gol di Mazzitelli (evviva Mazzitelli) sulla punizione di Gaetano è sembrato scritto nel destino. Il delitto perfetto considerato anche il momento della Juventus, reduce da 5 successi in 6 gare e costretta a vincere anche nell’Isola per reggere il passo delle battistrada. Una prova di forza e carattere, insomma. Al di là dei punti che pesano come macigni e permettono di mantenere le distanze dalla zona rossa.

Le basi per un ciclo

Tra Roma e Juventus, è stato sfatato il tabù delle big. In poco più di metà campionato, Pisacane è andato ben oltre Nicola con le (cosiddette) imprese, al di là dell’aspetto emotivo e di quel senso di appartenenza che trasmette anche solo con lo sguardo. Un traguardo significativo, raggiunto, tra l’altro, con un’età media della squadra tra le più basse. Perché tanti allenatori, praticamente tutti, si riempiono la bocca con i giovani, lui li fa giocare. Una strategia coraggiosa ma rischiosa, le basi per un ciclo lungo e intrigante gettate in estate insieme a Giulini e ad Angelozzi che, giovedì a “Il Cagliari in diretta” su Radiolina ha ammesso: «Un Cagliari giovane, italiano e vincente. Il presidente voleva proprio questo quando mi ha prospettato la prima volta il suo progetto».

La strada è segnata, ma ancora lunga e minata. Dopo la Juve, gli scontri diretti con Fiorentina e Verona riportano tutti sulla terra. Aiuteranno a capire meglio dove può arrivare il Cagliari di Pisacane. Intanto, è stato scritto un piccolo-grande pezzo di storia.

