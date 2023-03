Strega Poesia, in corsa Viviana Viviani Arkadia: «Quattro autori, ottimo risultato» 

«Con la partecipazione di Viviana Viviani alla prima lista dello Strega Poesia salgono a quattro gli autori portati quest'anno dalla nostra casa editrice al più prestigioso premio nazionale di letteratura». Arkadia annuncia così la corsa dell’autrice ferrarese al Premio. «Se la dovrà vedere con altri 134 concorrenti, ma tenendo conto che ci troviamo di fronte a una cerchia ristretta rispetto alla grande produzione poetica italiana, possiamo considerarlo già un bellissimo risultato».

Viviana Viviani è nata a Ferrara nel 1974 e vive a Bologna. Lavora come ingegnere, ma coltiva da sempre la passione per la scrittura. “La bambina impazzita” è il libro pubblicato dalla casa editrice cagliaritana, una silloge poetica ma anche un testo narrativo, poiché tramite i diversi componimenti compie un percorso tra le diverse fasi della vita: l’infanzia, l’adolescenza, l’età adulta, la vecchiaia e la morte. Tra i temi narrati l’amore, la passione, la gelosia, il senso di inadeguatezza, la caducità, il rapporto con la poesia, con alternanza di quadretti di vita quotidiana e riflessioni più alte. Lo stile è tendenzialmente prosastico, ma non mancano momenti lirici, così come si alternano verso libero e metrica rigorosa. Il linguaggio è semplice e comprensibile ma condito di ironia a volte feroce e affondi spietati sulle contraddizioni dei rapporti umani.

RIPRODUZIONE RISERVATA