Strega, ma i giurati leggono i libri? 

Ricordate il ministro della Cultura Sangiuliano messo alla berlina in diretta tv da Geppi Cucciari? Era la finale del Premio Strega 2023 e nel corso della serata, intervistato dalla grande artista sarda, aveva candidamente ammesso di non aver letto i libri candidati, sebbene fosse in giuria e li avesse, dunque, votati. Ebbene: a un anno di distanza una giornalista, Alessia Kant, dimostra sul magazine MowMag che Sangiuliano non è il solo. Di più: così fan tutti. Nessun giurato legge tutti i libri o almeno non dall’inizio alla fine. Per il semplice motivo che è materialmente impossibile. Questione di tempo. E così, ora, a finire a pezzi è l’intera organizzazione del più importante premio italiano riservato alla narrativa, quest’anno in edizione record con la bellezza di 82 candidati. Come è emerso ieri a Radiolina.

In radio

I conduttori Francesco Abate e Francesca Figus non si sono lasciati sfuggire l’occasione e ieri pomeriggio, nel corso di “Unione Cult”, hanno avuto facile gioco a chiederle: «Ma, allora, come viene scelto un libro? Dal titolo, la copertina, la sinossi, lo strillo»? «Io ho fatto un banale esperimento antropologico», ha risposto Kant. «Mi sono chiesta: i giurati sono esseri umani o animali mitologici? Ho provato a leggere tutti i libri in un mese e mezzo, tanto era il tempo a disposizione dei giurati».

Cento pagine

Conti alla mano, ognuno avrebbe dovuto leggere ventimila e cinquecento pagine, 425 al giorno, o se preferite, 40 all’ora, per dieci ore, senza fare null’altro. «Impegnandomi moltissimo ne ho letti una ventina». Ergo? «Il presidente della Fondazione Bellonci, che è anche segretario del comitato direttivo dello Strega», ha detto la giornalista, «mi ha spiegato che i giurati in realtà i libri non li leggono. Ed è come sposarsi senza aver frequentato il futuro marito». Se non leggono, come fanno? «Sfogliano le prime 100 pagine. Io per leggerne una ventina dall’inizio alla fine ho smesso di cucinare, lavare i piatti, seguire mio figlio. Leggere 8.200 pagine in un mese e mezzo è tanto». Ma non è finita qui perché lo stesso presidente della Fondazione Bellonci ha corretto il tiro aggravando la situazione: «Mi ha detto che chi legge tutti i libri li frequenta poco. Io invece rivendico la pretesa di leggere i libri da cima a fondo e non perché sono idealista ma perché sono masochista. Altrimenti uno non va a fare il giurato».

Quote di genere

Nel corso della puntata di ieri di “Unione Cult” la giornalista ha introdotto pure la questione delle quote di genere: «Quella dell’inclusione rischia di essere una categoria di marketing. Nella “dozzina” quest’anno le donne sono i due terzi. Si deve essere premiate per il lavoro, che è il libro, quindi bisogna leggerlo». Comunque, tra i venti che ha letto interamente Kant ne ha trovato «molti interessanti, attraversano generi molteplici, ci sono instant book su temi di attualità, come il romanzo di Valentina Mira. E poi ho letto uno dei libri più belli di Antonella Lattanzi, sulla fecondazione assistita». E se dovesse guardare nella sfera di cristallo, chi vedrebbe Alessia Kant al primo posto quest’anno? «Chiara Valerio, in quota Pd». Ride. Che volesse attribuire un ruolo decisivo alla politica? «Fratelli d’Italia vince la Europee, mentre lo Strega va al Pd di cui Chiara Valerio è la vera segretaria», ironizza. «C’è pure chi dice che potrebbe averlo scritto Elly Schlein il suo libro». Questo il pronostico, ma se invece potesse decidere lei? «I desideri si pensano ma non si esprimono, lo lascerei in sospeso». Abate, anche lui con ironia, ne approfitta per sottolineare che «la risposta è democristiana», prima di confessare di tifare per Donatella Di Pietrantonio: «Va premiato anche il progetto, e questo è importante quanto quello di Lattanzi». Anche a Francesca Figus piace Lattanzi: «Il suo libro ci fa riflettere, è un bel macigno che resta sullo stomaco». (red. cult.)

