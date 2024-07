Strega: Di Pietrantonio (il 21 a Villasimius):  «Il mio Abruzzo “isola” come la Sardegna» 

La scrittrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio, vincitrice giovedì notte del Premio Strega 2024 col suo sesto romanzo “L’età fragile” (Einaudi), ieri mattina è stata ospite di Radiolina nel programma “Caffè corretto” condotto da Francesco Abate. Ancora un po’ assonnata e frastornata dal grande successo e dal sorso di liquore che è riuscita a mandare giù, lei «quasi astemia», ha detto «di aver sempre visto un grande legame tra la Sardegna e l’Abruzzo, come se anche la sua regione fosse un’isola sia pure con un solo affaccio sul mare».

La scrittrice (nel 2017 vinse anche il Premio Campiello) il 21 luglio sarà al Festival della Marina di Villasimius in base ad accordi già definiti con il più famoso e prestigioso premio letterario italiano. Non ha mancato, incalzata da Abate, di commentare alcuni aspetti del suo libro, di quell’età fragile in cui sentimenti e tensioni si scontrano con la realtà di ogni giorno rigando lo specchio sul quale proiettiamo speranze e ambizioni, sconfitte e delusioni.

In quest’opera matura, Di Pietrantonio affronta con lucidità e saggezza i problemi giovanili e gli scarti dolorosi degli amori delusi che spesso si concludono con l’omicidio. Una minaccia che bivacca da un capitolo all’altro di questo appassionante romanzo e crea una tensione da thriller. E così, le tre ragazze che spariscono da un campeggio in Abruzzo e tutti i pastori dell’Appennino le cercano, non sono solo il segnale di un malessere che conferma tra i giovani insoddisfazioni e desideri, tendenze e incomprensioni che scambiano per voglia di vita: sono inesperienza e smarrimento mascherato da efficientismo, ai quali qualcuno guarda con bramosia per abusare e reprimere.

Qual è l’età fragile?

«Non saprei dire qual è l’età fragile per eccellenza o quella più difficile perché ogni fase della vita è esposta all’inciampo, alla caduta, alla sofferenza. È un complesso di fattori esterni che non siamo noi a decidere e che non possiamo controllare, ma anche interni. Nei momenti dubbi che attraversiamo interiormente non sappiamo quanta forza abbiamo, quanta resilienza, perché non tutte le fasi della vita sono uguali: amiamo e sbagliamo a tutte le età. A volte le nostre difese, le nostre capacità di reagire di fronte a quello che la vita ci presenta, sono più basse, e il male può insorgere in qualunque momento.»

Lucia, voce narrante, ha conquistato l’autonomia ma si sente sconfitta come moglie e come madre. Da allora si considera una sopravvissuta.

«C’è una forte fragilità dell’identità nel senso dell’io di molti e quindi delitti come i femminicidi, a volte, sono la risposta a una totale dipendenza da quella che si ritiene la relazione più importante della vita. Nel momento in cui quella relazione viene a mancare per libera scelta di una parte, saltano tutti i riferimenti e ogni capacità di contenersi.»

Le violenze che racconta nel romanzo, sono accadute realmente?

«Mi sono ispirata ad un episodio di cronaca accaduto molti anni fa in Abruzzo, ma è stato solo per mostrare quanto certe violenze che accadono in una comunità piccola, isolata, chiusa, o ovunque accadano, vanno poi a confluire in una specie di rancore collettivo che arma delusi, irritati e scontenti. Sono nata, cresciuta e vivo in Abruzzo, in cui resiste anche una sorta di mito delle comunità avvitate su se stesse, per cui siamo isolati, lontani da tutto, ci mancano tante cose: ma siamo buoni, solidali, uniti, abbiamo la natura, aria buona, cibo genuino e pensiamo non possa accaderci nulla di male».

Invece?

«Anche la vita vissuta in un luogo protetto e protettivo spesso ha degli scossoni. E quando accade l’impensabile, la difesa è la rimozione perché ci si vergogna, e l’immagine che si ha di se stessi come comunità, è annullata. E se la rimozione collettiva è un nodo mai sciolto come accade nel romanzo, a distanza di molto tempo, si può sentire l’esigenza di riportare a galla quel rimorso, e finalmente elaborarlo, darle un senso, un nome».

Per questo Lucia è oppressa dai sensi di colpa?

«Quando qualcosa non funziona è naturale che un genitore si interroghi su ciò che ha dato e sulle fragilità dei figli, cercando di capire se queste fralezze le abbiamo indotte noi genitori, se dipendono dalla nostra azione educativa. Ma anche questa è una generalizzazione: non è detto che tutti i genitori abbiamo un atteggiamento di autocritica.»

I fallimenti dei figli sono un’eco del fallimento dei genitori?

«Non so se i figli sono sempre dipendenti dall’educazione che hanno ricevuto. Un’influenza del modello educativo c’è sempre ma questo non ci rende necessariamente colpevoli quando i figli si interrompono nel loro percorso. Però, in questi casi, una madre delle domande se le pone. Sappiamo quanto è importante ciò che diamo ai figli nelle prime fasi di vita, perciò mi sembra giusto interrogarsi su quale possa essere la nostra responsabilità nelle loro crisi e fallimenti. Senza per questo crocifiggerci, cristallizzarci nel senso di incompetenza, perché è grande l’influenza dell’ambiente esterno che come genitori non possiamo controllare e perciò non possiamo attribuirci la colpa di tutto».

