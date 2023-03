Strega dei record: ottanta in gara 

Un super record assoluto di proposte alle candidature per il Premio Strega 2023 con 80 titoli segnalati dagli Amici della Domenica. Nella long list da ieri (giornata di chiusura) compare anche Francesco Musolino. Collaboratore e critico letterario del L’Unione Sarda sarà in gara con “Mare mosso”, pubblicato da E/O. Una storia tra giallo e cronaca vera (fondamentale per l’autore la lettura degli archivi del nostro giornale) che racconta un naufragio sulle coste sarde e ha come luogo d’elezione Cagliari.

Le favorite

Dunque, lo Strega si fa sempre più monstre da quando, nel 2018, è stato cambiato il regolamento per cui ogni Amico della domenica può segnalare singolarmente, con il consenso dell’autore, un’opera. Da 41 nel 2018, le proposte sono passate a 57 nel 2019, 54 nel 2020, 62 nel 2021 e 74 nel 2022. Un progressivo aumento che rende alla fine difficile individuare chi finirà nella dozzina e tra chi sarà la sfida. Certo si prefigura un Premio Strega delle donne con in pole position Romana Petri con “Rubare la notte” (Mondadori), presentato da Teresa Ciabatti e Rosella Postorino con “Mi limitavo ad amare te” (Feltrinelli), presentato da Nicola Lagioia e ospite proprio alcune settimane fa della trasmissione “Caffe Coretto” di Radiolina.

Le sfidanti, tante donne

Ma con loro ci sono in prima fila anche Laura Imai Messina con 'L'isola dei battiti del cuore' (Piemme), Silvia Ballestra con “La Sibilla. Vita di Joyce Lussu” (Laterza), altra storia fortemente legata alla Sardegna, Maria Grazia Calandrone con “Dove non mi hai portata” (Einaudi), Igiaba Scego con “Cassandra a Mogadiscio” (Bompiani). E poi le “Ragazze perbene” (Nn Editore) di Olga Campofreda, Gaja Cenciarelli con “Domani interrogo” (Marsilio), Carmen Verde con “Una minima infelicità” (Neri Pozza), Silvia Bottani con “Un altro finale per la nostra storia” (Sem), Maria Castellitto con “Menodramma” (Marsilio) e tante altre tra cui Elena Mearini, Silvia Dai Pra', Elisa Fuksas, Sacha Naspini, Maura Chiulli, Marianna Crasto, Ada D'Adamo, Nicoletta Bortolotti e Camilla Ghiotto.