Strega: Aresu in finale per la Saggistica 

Una delusione e una gradita sorpresa per il mondo dei libri scritti da autori sardi. Se da un lato non fa piacere non vedere né Ciriaco Offeddu (con “Istella mea” per Giunti) né Katia Fundarò (“Familienalbum” con Iskire) passare la prima selezione del Premio Strega 2025, dall’altra è una gioia annotare che nella cinquina del neonato Premio Strega Saggistica ci sia lo studioso cagliaritano ed editorialista de L’Unione Sarda Alessandro Aresu, autore di “Geopolitica dell’intelligenza artificiale” edito da Feltrinelli.

L’autore

«Sono contento che il Premio Strega abbia introdotto una sezione dedicata alla saggistica», racconta Aresu, 42 anni, analista geopolitico ed esperto di strategie e politiche pubbliche. «Il mio libro è sia l’ultima parte di una trilogia che ho iniziato nel 2020 sulla guerra tecnologica tra Stati Uniti e Cina, la grande questione politica del nostro tempo, di cui mi occupo da molti anni, sia una sorta di storia narrativa a sé stante dell’intelligenza artificiale, che la racconta attraverso le storie di ingegneri, scienziati, imprenditori. L’obiettivo è proprio mostrare attraverso queste storie che la storia tecnologica è anche sempre una storia umana, di passioni, di imprese, di successi e fallimenti che poi cambiano la politica mondiale. Tutto nasce da un ragazzino che a meno di 10 anni dall’Asia finisce in un riformatorio negli Stati Uniti in mezzo al nulla, in Kentucky, e poi dà vita all’azienda più importante di questo settore, NVIDIA ». A giocarsi il podio con Aresu ci sono Anna Foa con “Il suicidio di Israele” (Laterza), Vittorio Lingiardi con “Corpo, umano” (Einaudi), Simone Pieranni con “2100. Come sarà l'Asia, come saremo noi” (Mondadori) e Luigi Zoja con “Narrare l'Italia. Dal vertice del mondo al Novecento” (Bollati Boringhieri). Gran finale il 20 giugno, al Taormina international book festival. Primo anno per la saggistica, edizione numero 79 per la narrativa. Ieri è stata annunciata la dozzina che si contenderà uno dei cinque posti (o più) in finale.

La dozzina

Vediamola: Valerio Aioll con “Portofino blues” (edito da Voland), proposto da Laura Bosio; Saba Anglana con “La signora meraviglia” (per Sellerio Editore), proposto da Igiaba Scego; Andrea Bajani con “L’anniversario” (Feltrinelli), proposto da Emanuele Trevi; Elvio Carrieri con “Poveri a noi” (Ventanas), proposto da Valerio Berruti; Deborah Gambetta con “Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel” (Ponte alle Grazie), proposto da Claudia Durastanti; Wanda Marasco con “Di spalle a questo mondo” (Neri Pozza), proposto da Giulia Ciarapica; Renato Martinoni con “Ricordi di suoni e di luci. Storia di un poeta e della sua follia” (Manni), proposto da Pietro Gibellini; Paolo Nori con “Chiudo la porta e urlo” (Mondadori), proposto da Giuseppe Antonelli; Elisabetta Rasy con “Perduto è questo mare” (Rizzoli), proposto da Giorgio Ficara; Michele Ruol con “Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia” (TerraRossa), proposto da Walter Veltroni; Nadia Terranova con “Quello che so di te” (Guanda), proposto da Salvatore Silvano Nigro; Giorgio van Straten con “La ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri” (Laterza), proposto da Edoardo Nesi.

Il tour

Mercoledì 4 giugno al Teatro Romano di Benevento i giurati sceglieranno tra questo gruppo i finalisti, solitamente (ma non sempre) una cinquina. Dopodiché, prima di sfidarsi per l’ultima volta giovedì 3 luglio a Roma nel giardino del Museo nazionale Etrusco di Villa Giulia e in diretta televisiva su Rai3, autori e autrici finalisti saranno impegnati in un tour di incontri che li porterà anche in Sardegna. Appuntamento a Quartu Sant’Elena mercoledì 18 giugno all’interno della rassegna letteraria ViaConvento all’ex caserma dei carabinieri in via Roma 30, condurrà la serata Fabio Canino.

