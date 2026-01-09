“Street’s Angels”, domani sera di scena il musical 

Per una sera la DomusArt di Quartucciu si travestirà da palcoscenico in stile Broadway. Domenica, a partire dalle 19.30 andrà in scena il musical della scuola di danza “Street’s Angels”.

«Si tratta del musical di Beetlejuice ispirato alla versione di Broadway e al film di Tim Burton. Sarà per noi una sfida artistica che parla di vita, morte e di famiglia con sarcasmo e leggerezza. Parteciperanno attori dai 10 ai 30 anni. Vogliamo lasciare un’emozione», spiega la direttrice della scuola Valentina Tocco.

Un evento patrocinato dal comune di Quartucciu, come spiega l’assessora Elisabetta Contini: «L’obiettivo è di valorizzare tutte le realtà che operano nella cittadina, anche in virtù di una ricaduta positiva nel territorio. Inoltre, quando mettiamo a disposizione la DomusArt chiediamo che, come da regolamento, l’ingresso sia gratuito e aperto a tutti, così da avere una grande partecipazione della cittadinanza».



