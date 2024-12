Street food, giochi e musica: Matia Bazar e Orietta Berti super ospiti alla Fiera Natale 

Matia Bazar, Orietta Berti, artisti di strada, giochi e prodotti agroalimentari della tradizione. Torna domani la manifestazione negli spazi della Fiera campionaria di viale Diaz, organizzata dalla Camera di commercio e dall’assessorato al Turismo della Regione. Un appuntamento per celebrare le tradizioni artigianali ed enogastronomiche della Sardegna e offrire spazi di svago e intrattenimento a tutta la famiglia. La Fiera Natale 2024 si terrà nei fine settimana di dicembre, offrendo un’esperienza gratuita e coinvolgente per cagliaritani e turisti, con spazi dedicati all’artigianato, all’enogastronomia, all’intrattenimento e alla scoperta delle eccellenze locali.

In mostra

Nei 2.500 metri quadrati del Padiglione I sarà allestita un’area espositiva dedicata alla promozione e commercializzazione dei prodotti enogastronomici tipici. Le eccellenze agroalimentari sarde saranno rappresentate da aziende provenienti da tutta l’isola, affiancate da una selezione di artigianato, cantine e birrifici che esprimono il meglio della creatività e del savoir-faire locale. Un’isola con cucina a vista sarà il palcoscenico degli attesissimi show cooking a cura degli chef dell’Unione regionale cuochi Sardegna. Durante questi eventi, saranno portate in tavola alcune delle ricette più tipiche della tradizione sarda, offrendo spunti per i menù delle feste e, al contempo, ribadendo il ruolo centrale del comparto agroalimentare sardo. Accanto alla celebrazione dell’enogastronomia, il Padiglione A ospiterà le merceologie classiche della Fiera di Natale. Oggettistica, artigianato e creazioni del proprio ingegno saranno i protagonisti, con tante idee per decorare la casa o trovare il regalo perfetto da mettere sotto l’albero. All’esterno, un’ampia area sarà dedicata al food truck con specialità street food che uniscono tradizione e innovazione.

Quest’anno, la Fiera Natale ospiterà uno spazio speciale dedicato ai più piccoli: La Fabbrica degli Elfi, dove i bambini potranno partecipare a laboratori ludico-creativi. Ci sarà anche il suggestivo Bosco Magico, ideato dall’Agenzia Forestas. E, naturalmente, la celebre casa di Babbo Natale.

La scaletta

La Fiera Natale aprirà con orario continuato, dalle 10,30 alle 20,30, domani e domenica. si replica sabato 14 e domenica 15 e poi nel weekend del 21 e 22 dicembre. Tre gli eventi clou: i Matia Bazar che suoneranno domenica 8 dicembre, Orietta Berti che si esibirà domenica 15 dicembre e il Festival degli artisti di strada in programma il 21 e il 22 dicembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA