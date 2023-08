Street food, cucine aperte anche a pranzo 

Due giornate speciali oggi e domani alla Festa del Gusto, in corso a Marina Piccola, in occasione dell’esibizione della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori. Il villaggio espositivo dove sono ospitati decine di stand di street food provenienti da tutto il mondo sarà operativo dalla mattina garantendo non solo la cena – come di consueto - ma anche il pranzo. Le cucine saranno infatti aperte da mezzogiorno fino a notte.

Si tratta degli ultimi giorni per godere dello straordinario cibo da strada cucinata a vista dai migliori chef dello street food sardi, italiani e sudamericani, per un viaggio ideale di ben 10 mila chilometri da una parte all’altra del globo.

Oggi in serata sul palco centrale andrà in scena lo scoppiettante show musicale di Jonathan Autiero. Domani invece, giornata di chiusura della rassegna, ci sarà la spettacolare festa di arrivederci con "A tutta hit" con Angelo Fraternali.

Anche quest’anno la manifestazione di street food itinerante ha riscosso un enorme successo, con migliaia di visitatori che non hanno voluto perdere l’occasione di trascorrere delle ore di divertimento a due passi dal mare degustando alcune delle migliori birre artigianali (sarde e non solo) e i piatti tradizionali di tanti Paesi.

