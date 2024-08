Street food, attività in crescita 

Hamburger, toast gourmet, panini con wurtsel e cipolle, frittura di pesce. E ancora gelati, caffè, raffinati calici di vino. Cibo nomade, su quattro ruote. Tradotto: camion bar e street food, due realtà in crescita in città. Per i primi sono in arrivo importanti novità, il rinnovo delle concessioni imposto dalla Bolkestein, per i secondi il piano di sviluppo che consente dieci postazioni in tutta la città (anche in centro storico) resta per il momento congelato. «Il bando per il rinnovo delle concessioni», per chi pratica commercio ambulante «sta per scadere e assegnerà posteggi per i prossimi dieci anni», spiega l’assessore allo Sviluppo economico e settori produttivi. «Per quanto riguarda gli street food, invece, per il momento non cambierà nulla», aggiunge.

“I caddozzoni”

Dopo anni di attesa, polemiche, rinvii, lungaggini amministrative, il conto alla rovescia è cominciato per il trasloco dei camion bar del Cavalluccio Marino. Mercoledì prossimo scade il bando che assegna le nuove concessioni nell’ambito della Bolkestein e trasferisce i 10 autobar dallo storico piazzale di fronte al Lido. Migrazione di pochi metri, dall’attuale via Vulcano alla vicina via Stromboli, già ipotizzata nel 2018 (Giunta Massimo Zedda), e messa nero su bianco nel bando che mira a regolare lo spiazzo dove da sempre lavorano i maestri dei panini cagliaritani e le altre aree pubbliche da destinare all’esercizio dell’attività di commercio. Oltre al sistema delle concessioni. «Il precedente Consiglio comunale non aveva discusso il piano delle aree dopo che era stato votato in commissione Attività produttive. Quel piano è stato poi approvato dalla commissaria straordinaria, prima delle elezioni, e da quel momento l’iter per il rinnovo delle concessioni è stato riavviato», spiega Pierluigi Mannino, componente della commissione Sviluppo economico. «Questa è la ragione per la quale si arriva oggi a un provvedimento che era previsto da tempo».

A pochi giorni dalla scadenza del bando, con le linee di indirizzo che puntano a riordinare il disordine, le piastre al Cavalluccio Marino sono roventi. Sabato all’ora di pranzo non c’è la ressa della sera, e sicuramente il clima (36 gradi) non aiuta, ma gli affezionati sono lì, davanti ai banconi che già a mezza mattina sprigionano zaffate miste di cipolle e carne. Dietro, la novità piace a metà. Domina soprattutto «la paura di non riuscire dopo 50 anni a ottenere il rinnovo della concessione nel nuovo spazio», dice Barbara Pani, figlia e titolare dello storico Baffo. «Sappiamo da tempo che andremo in via Stromboli, un’area già attrezzata con tutti i sottoservizi. Non credo che cambierà molto per noi e gli altri titolari di camion bar, perché ci sposteremo tutti insieme. E solo di pochi metri. L’incognita, invece, è legata all’assegnazione del bando. Speriamo bene», aggiunge.

Food tracker

Per lo street food invece bisognerà ancora attendere. Il precedente Consiglio comunale aveva dato il via libera (proposta del consigliere di FdI Corrado Maxia) per dieci concessioni: dieci autorizzazioni per tre anni (da piazza del Carmine a piazza Palazzo, a via Anfiteatro, solo per citare alcune strade interessate) per la vendita itinerante di cibi di alta qualità da rilasciare grazie a un bando. Quel piano, che aveva fatto saltare dalla sedie i ristoratori (per il timore di congestionare un centro storico dove esiste già un sovrappopolamento di attività legate alla ristorazione), è congelato. «Il regolamento, che era stato modificato, lo prevede», spiega Maxia, «ma poi è rimasto lettera morta. Servirà la volontà politica per rilanciarlo. Rinunciando a quel piano», conclude, «rinunciamo non solo alla crescita di un settore che esiste in città ma anche a un po’ di risorse perché avevamo calcolato introiti medi per il Comune tra i 3 e i 5mila euro per ogni concessione triennale».

