Street boulder, case da scalare a mani nude 

I climber urbani hanno colonizzato Ulassai. Per un giorno il paese dei Tacchi ha accolto si è trasformato in capitale dello street boulder, il festival dedicato all’arrampicata, senza corda, sulle facciate degli edifici urbani e all’interno di casupole incastonate nei suggestivi vicoli dell’abitato. In tanti sono arrivati anche da oltre Tirreno, qualcuno pure dall’estero per un’esperienza carica di adrenalina. Gente che scala a mani nude. Senza corde né protezioni, sebbene le altezze fossero piuttosto limitate e tutti gli spazi adeguatamente allestiti con materassi mobili antiurto. Centinaia di ragazzi si sono divertiti sotto gli occhi degli adulti del posto, felici per il clima festoso creato dal contest.

La manifestazione, organizzata dalla Pro loco con il supporto di Regione, Comune e realtà associative impegnate nella promozione del paradiso che ha dato i natali a Maria Lai, oltre alla pratica sportiva caratteristica, ha visto anche diverse attività rivolte ai cittadini, come musica dal vivo, workshop, yoga con l’obiettivo di dare vita a una vigilia di Pasqua all’insegna di sport, socialità e benessere. Delle numerose presenze ha beneficiato anche l’indotto, con strutture ricettive al completo e punti di ristoro presi d’assalto. Un test che benedice l’inizio della stagione turistica, da queste parti fluida tra attività sportive sostenibili e cultura. (ro. se.)

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