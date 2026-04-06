VaiOnline
Ulassai.
07 aprile 2026 alle 00:34

Street boulder, case da scalare a mani nude 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I climber urbani hanno colonizzato Ulassai. Per un giorno il paese dei Tacchi ha accolto si è trasformato in capitale dello street boulder, il festival dedicato all’arrampicata, senza corda, sulle facciate degli edifici urbani e all’interno di casupole incastonate nei suggestivi vicoli dell’abitato. In tanti sono arrivati anche da oltre Tirreno, qualcuno pure dall’estero per un’esperienza carica di adrenalina. Gente che scala a mani nude. Senza corde né protezioni, sebbene le altezze fossero piuttosto limitate e tutti gli spazi adeguatamente allestiti con materassi mobili antiurto. Centinaia di ragazzi si sono divertiti sotto gli occhi degli adulti del posto, felici per il clima festoso creato dal contest.

La manifestazione, organizzata dalla Pro loco con il supporto di Regione, Comune e realtà associative impegnate nella promozione del paradiso che ha dato i natali a Maria Lai, oltre alla pratica sportiva caratteristica, ha visto anche diverse attività rivolte ai cittadini, come musica dal vivo, workshop, yoga con l’obiettivo di dare vita a una vigilia di Pasqua all’insegna di sport, socialità e benessere. Delle numerose presenze ha beneficiato anche l’indotto, con strutture ricettive al completo e punti di ristoro presi d’assalto. Un test che benedice l’inizio della stagione turistica, da queste parti fluida tra attività sportive sostenibili e cultura. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la crisi

«Aerei a secco? Non succederà Ma i biglietti saranno più cari»

Pileri (Fiavet): le scorte di cherosene sono sufficienti, ma basta allarmismi perché sono inutili, anzi dannosi 
Marco Noce
Il conflitto

«Possiamo distruggervi in una notte»

Da Trump un altro ultimatum definitivo, per l’Iran inaccettabile il piano Usa 
Pasquetta

Pienone per spiagge e musei La stagione 2026 parte bene

A Cagliari clima mite e grande folla tra Poetto, Su Siccu e Castello 
Riccardo Spignesi
La Giunta regionale studia un disegno di legge che tuteli l’Isola, magari da integrare con la Pratobello 24

Norme sarde bocciate, corsa contro il tempo per evitare altri assalti

L’obiettivo è superare il vuoto normativo ma resta l’ombra dei ricorsi alla Consulta 
Lorenzo Piras
Lo scenario

Energia e difesa, i nodi del Governo

Oggi Crosetto alla Camera, giovedì l’informativa della premier 