Street art sui ruderi Igea 

L’arte di strada ha richiamato l’attenzione sul vasto patrimonio ex minerario di Genne’e Mari, oltre 400 costruzioni a rischio crollo. Colori accesi sulle case che si affacciano sulla strada per il mare di Scivu e la colonia penale di Is Arenas, in questi giorni molto trafficata da turisti e pendolari della balneazione. Da una parte ammirazione per avere abbellito un luogo abbruttito dal degrado, dall’altra il timore che possa accadere come successo a Nuoro alcuni mesi fa, quando due ragazzini sono morti per il crollo di un solaio di una casa abbandonata.

La denuncia

«Quando ho visto quei graffiti – racconta Luciana Ariu – ho provato piacere e paura insieme. Lo dico perché da 46 anni percorro quella strada per recarmi a Is Arenas per lavoro. Improvvisamente ho notato il caseggiato che ho visto cadere pezzo dopo pezzo nell’indifferenza generale abbellito da bravi artisti. Non serve questo, però, a ridare vita a un patrimonio di inestimabile valore. Occorre un progetto serio di recupero e valorizzazione». Il gestore dei parcheggi sulla spiaggia Scivu, Rossano Vacca, dice: «Il commento unanime dei nostri ospiti è stato sul pericolo che hanno corso gli artisti lavorando in mezzo a costruzioni a rischio crollo. La street art, però, ha fatto nascere una riflessione sul problema della salvaguardia ambientale, di una maggiore attenzione alla valorizzazione del territorio, delle promesse finora cadute nel vuoto di una ricostruzione».

Il villaggio

Visitarlo è un viaggio tra cultura, storia, ricordi di migliaia di minatori che hanno vissuto in quelle case ora fatiscenti, ruderi che durante le vacanze estive diventano meta di passeggiate per bambini ed adulti ignari del pericolo. «Un patrimonio storico che vale un tesoretto su cui si potrebbe ricostruire un villaggio turistico a due passi da Scivu», a dirlo è il sindaco di Arbus, Paolo Salis. «Premesso – aggiunge – che la proprietaria è Igea, ma il fatto successo nel nostro territorio non può lasciarci indifferenti. In questi giorni ho ricevuto molte lamentele, anche da parte di chi non ha gradito i disegni su un bene storico. Sarà mio compito sollecitare ancora una volta la Regione per la messa in sicurezza, meglio ancora se decidesse a vendere i ruderi a un prezzo simbolico».



