Strategie per far decollare il turismo 

Informazioni e consigli dei turisti arrivati in città. Ma anche dati ufficiali su arrivi e presenze hanno consentito al Comune di tracciare un quadro sul movimento turistico regionale. Un quadro dettagliato che sarà approfondito domani nell'ambito del convegno “Dal dato alla destinazione: scenari futuri per il turismo del territorio”. Appuntamento nella sala consiliare di Palazzo degli Scolopi, a partire dalle 9.30.

Tra i relatori Pierangelo Orofino, esperto della Regione, che interverrà su “L’evoluzione dell’Osservatorio regionale del turismo, i progetti e l’analisi dei dati per lo studio del fenomeno turistico in Sardegna”; Giulia Contu, presidente del Comitato Turismo della Fondazione Oristano – Università di Cagliari, proporrà una relazione dal titolo “Dal dato alla destinazione: come il Punto informazione turistiche può guidare le decisioni strategiche nel settore turistico”. E ancora Maurizio Romano dell'Università di Cagliari proporrà un intervento su “Scegli la parola giusta: come le singole parole influenzano il rating delle review”, mentre il collega dell’ateneo cagliaritano Marco Ortu si concentrerà su “Analisi del turismo costiero e insulare e dicotomia geografica: come spiegare la soddisfazione dei turisti attraverso le recensioni online”. Al convegno parteciperà anche Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna. ( m.g. )

