Strategie di sviluppo locale, bando da 30 milioni di euro 

In arrivo l’avviso da 30 milioni di euro per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Lo annuncia l’assessora al Lavoro Ada Lai nel corso di un incontro con i rappresentanti dei Gal (Gruppi di Azione Locale).

«La Sardegna al momento è l’unica regione italiana ad aver attivato strategie di sviluppo locale attraverso la rete dei Gal», dice Lai, «questo avviso è il frutto della concertazione e del dialogo con tutti i territori, che ha visto coinvolti gli enti locali, le imprese, le parti sociali e datoriali. Un metodo di lavoro proficuo non solo in fase di progettazione, ma che proseguirà anche nelle fasi di esecuzione, monitoraggio e controllo dei progetti».

Prosegue l’assessora: «Il bando permetterà ai Gal di avviare le attività di animazione territoriale necessarie per individuare i fabbisogni e gli interventi da realizzare. Durante questo confronto sono stati condivisi e approfonditi i criteri definiti nella delibera per perfezionare l’avviso in base alle esigenze dei territori, che tramite i Gal realizzeranno le strategie di sviluppo locale. Affidiamo ai Gal anche la gestione delle politiche attive del lavoro, dalla formazione al sostegno alle imprese».

L’intervento è rivolto esclusivamente ai 17 Gal già operanti dal 2014 al 2022. I settori sono: turismo, cultura, ambiente, agroalimentare, inclusione e innovazione sociale, green&blue economy, transizione ecologica e digitale, privilegiando le zone interne del territorio regionale.

