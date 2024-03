Strappo in Giunta, via l’assessora alla Cultura 

Strappo nella Giunta comunale di Selargius, con l’assessora alle Politiche culturali Oriana Bernardi - entrata in quota Udc - fatta fuori dall’esecutivo di piazza Cellarium. A innescare la miccia è la richiesta di revoca - a poco più di un anno dalla nomina di Bernardi nella Giunta targata Gigi Concu - presentata dallo stesso capogruppo dell’Udc in Consiglio comunale - Marco Di Tondo - a nome del gruppo politico che include anche gli altri due esponenti della civica Prima Selargius, Andrea Delpin e il presidente Tonino Melis. «Erano una nomina temporanea», dicono. Mentre Bernardi per ora preferisce non rilasciare dichiarazioni ufficiali.

Lo scenario

La richiesta di revoca indirizzata al sindaco è di pochi giorni fa, firmata dal rappresentante dell’Udc in Consiglio Marco Di Tondo: «Oriana Bernardi è stata indicata dal gruppo a suo tempo per completare la composizione della Giunta dove mancava una donna. Lo abbiamo fatto per aiutare il sindaco, ma si trattativa di una scelta temporanea come da accordi per garantire l’equilibrio dell’esecutivo. Adesso è arrivato il momento della sostituzione con una persona, sempre una donna, selargina e più vicina al nostro gruppo. Tutto qui, nessuna sfiducia per il suo operato, anzi la ringraziamo per quello che ha fatto in questo anno e mezzo da assessora». Il nome della sostituta di Bernardi è top secret, l’unica certezza è che sarà una donna radicata nel territorio. «Niente di personale con Oriana», sottolinea anche Andrea Delpin di Prima Selargius, «l’accordo preso all’inizio era chiaro: sarebbe stato un incarico provvisorio, fra l’altro durato anche di più rispetto alle previsioni».

Dietro le quinte

C’è però un retroscena ufficioso che in tanti - dentro e fuori dal Comune - raccontano: si parla infatti di malumori fra Bernardi, sindaco e il resto della Giunta, e con lo stesso gruppo politico locale che all’inizio del 2023 l’aveva voluta per guidare l’assessorato alla Cultura. In parte legati alle ultime elezioni regionali, con voci di corridoio che davano Bernardi in campagna elettorale con i Riformatori e non più con l’Udc, voci poi smentite dalla diretta interessata che assicura di lavorare sempre per il partito dello scudocrociato. E si dice ci sia stata anche una richiesta di dimissioni che Bernardi si sarebbe rifiutata di presentare.

Ieri sera la decisione del sindaco che ha firmato il documento di revoca delle deleghe indirizzato all’ormai ex assessora alle Politiche culturali e spettacolo, Sport, Turismo e alla Pubblica istruzione. «Ho semplicemente dato seguito alla scelta di un gruppo consiliare nella quale non entro nel merito», commenta telegrafico Concu che esclude possibili spaccature in maggioranza, tantomeno rimpasti in Giunta. «Questa revoca non ha nessuna rilevanza politica al di fuori del gruppo, ora aspetto che mi venga proposto un nome alternativo come mi è stato detto», dice il sindaco, «ma il resto dell’esecutivo resta invariato».

