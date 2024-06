Strappati i manifesti di Emanuela Corda 

Il primo episodio di intolleranza, il 27 maggio scorso: scritte e spray contro i manifesti elettorali di Alessandra Zedda, candidata sindaco per il centrodestra. Poi di nuovo ieri: nel mirino di vandali e incivili è finita Emanuela Corda, candidata sindaco di Alternativa. Nella notte tra domenica e lunedì sono stati strappati e vandalizzati alcuni manifesti elettorali dell’ex parlamentare e di candidati consiglieri della lista che l’appoggia, appesi a Pirri e is Mirrionis. «Già lo scorso 27 maggio ho espresso il mio disappunto sullo stesso fatto accaduto ai danni della candidata Alessandra Zedda, perché, lo ripeto, una sana competizione si deve giocare nella lealtà e nel rispetto delle regole», dice Emanuela Corda. «Ora auspico che ci sia una reazione decisa degli altri candidati sindaco contro questa pratica vergognosa e che vi sia da parte loro una dichiarazione di solidarietà per il pregiudizio arrecato alla mia immagine e a quella dei miei candidati consiglieri. Occorre, senza esitare, che gli autori del fatto siano individuati e sanzionati».

Chimati in causa, la prima a manifestare solidarietà è Alessandra Zedda: «Desidero esprimere la mia più sentita solidarietà alla candidata Emanuela Corda per l'atto vandalico subito ai danni dei suoi manifesti elettorali e di quelli dei candidati consiglieri della sua lista Alternativa nei quartieri di Is Mirrionis e Pirri. Già lo scorso 27 maggio, avevo denunciato un fatto analogo, che mi aveva direttamente coinvolto e mi associo al disappunto della candidata Corda», dice.

E ancora: «Rinnovo il mio impegno a promuovere un confronto politico corretto e rispettoso, in cui le idee possano essere espresse liberamente e senza timore di atti intimidatori o vandalici. Solo così possiamo garantire un futuro migliore e più democratico per la nostra comunità». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA