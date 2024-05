Strappata al mare anche la salma del secondo sub 

Il cielo e il mare azzurro hanno accolto ieri, poco prima di mezzogiorno, anche la salma di Stefano Bianchelli: i vigili del fuoco l’avevano localizzata già martedì, sul fondale sabbioso a meno 106 metri, accanto a quella dell’amico Mario Perniciano. Ieri, appena il meteo l’ha consentito, l’hanno riportata in superficie, tra la commozione dei soccorritori. Ancora una volta il Rov, il robot subacqueo dei vigili del fuoco, ha fatto il suo dovere, consentendo ai sommozzatori di recuperare anche il corpo, rimasto sepolto dall’acqua per 72 ore: adagiato su un mezzo dei pompieri super specialisti anche negli abissi del mare, ha raggiunto in serata il porto di Cagliari da dove è stato trasferito all’Istituto di medicina legale del Brotzu. Qui Stefano Bianchelli ha ritrovato l’amico Mario Perniciano: neppure la morte è riuscita a separarli.

Incarico al perito

Sarà il professor Roberto Demontis, docente universitario che ha ufficialmente ricevuto ieri l’incarico dal pubblico ministero Rita Cariello, a effettuare la perizia necroscopica sulle salme. L’obiettivo è chiarire la causa del decesso dei due amici che domenica scorsa si erano immersi nello specchio di mare di Villasimius tra le isole di Serpentara e dei Cavoli. I sub, espertissimi, erano impegnati in una missione legata alla presenza del piroscafo “San Marco”, affondato durante la seconda guerra mondiale dai siluri inglesi mentre navigava nel Mediterraneo carico di carbone. Gli accertamenti necroscopici e l’analisi dei computer da polso indossati dai due durante l’immersione, dovrebbero consentire di individuare con certezza la causa della duplice tragedia.

Ieri la notizia del recupero del corpo di Bianchelli, ha immediatamente fatto il giro dei familiari e della comunità di Villasimius della quale l’istruttore subacqueo, arrivato a Villasimius a fine anni Novanta dall’Umbria, faceva ormai parte.

Spiegamento di forze

Le operazioni interrotte martedì pomeriggio a causa del vento e del mare mosso sono riprese in grande stile ieri alle 8, quando uomini e mezzi hanno lasciato il porto di Villasimius, dirigendosi verso lo specchio d’acqua dove domenica si è consumata la tragedia: c’erano i vigili del fuoco, la Guardia costiera, la Capitaneria di Porto, gli uomini dell’Area marita protetta e quelli del Club sub Sinnai. Decisivo anche ieri, nella sua discesa verso i rottami del piroscafo, il Rov dei vigili del fuoco, un drone sottomarino di circa 70 centimetri quadrati, filoguidato, particolarmente sofisticato, con telecamere, luci, braccia, pinze, capaci di agganciare quanto utile alla causa: collegato col cavo a un monitor a bordo della nave, ha consentito il controllo della situazione durante la discesa. Un compito non facile, il recupero del secondo corpo, che per quasi due ore ha tenuto tutti col fiato sospeso, come già era avvenuto martedì. Due ore dopo l’inizio delle operazioni, il corpo di Stefano Bianchelli era già sulla nave che poi lo ha portato a Cagliari. Per Villasimius, un’altra giornata di infinita tristezza.

