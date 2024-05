Strappa la borsetta all’ex fidanzata, operaio in arresto 

Una borsa strappata. Non uno scippo qualunque ma il gesto violento di un ex: è successo a Villacidro, dove i carabinieri hanno arrestato un operaio 32enne con l’accusa di rapina.

La vittima è una ragazza di 33 anni. Il suo strano atteggiamento, lunedì notte, ha attirato l’attenzione di una pattuglia del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri che stava rientrando in caserma: la giovane si stava allontanando dal Comando dell’Arma e i militari, leggendone il linguaggio del corpo, si sono accorti che qualcosa non andava e hanno così deciso di fermarla per sapere cosa fosse successo. Dopo essere stata messa a proprio agio la ragazza ha confermato di essere andata in caserma con l’intenzione di denunciare uno scippo, ma di non aver trovato il coraggio di entrare e raccontare la vicenda. Quando i carabinieri hanno conquistato la sua fiducia, la 33enne ha spiegato di essersi incontrata, qualche ora prima, in un bar con il suo ex, Luca Muscas, ma improvvisamente quest’ultimo sarebbe diventato aggressivo e le avrebbe strappato la borsa, facendole male al braccio.

A quel punto i militari si sono divisi i compiti: mentre alcuni verbalizzavano la denuncia della giovane, altri si sono messi alla ricerca di Luca Muscas e altri ancora hanno interrogato i testimoni che si trovavano nel bar dove i due ex fidanzati si erano incontrati.

In poche ore il 32enne è stato rintracciato e arrestato: accusato di rapina e difeso dall’avvocata Alessandra Scuderi, ieri è stato sottoposto a processo con rito direttissimo nel Palazzo di Giustizia di Cagliari. Il giudice ha convalidato l’arresto e concesso i termini a difesa e Muscas è tornato a casa in attesa della prossima udienza. (m. n.)

