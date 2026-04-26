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Al Comunale.
27 aprile 2026 alle 00:18

straordinario monastir 

Manda al tappeto la Nocerina e si qualifica ai playoff 

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Monastir 1

Nocerina 0

Monastir (4-2-3-1) : Mereu; Cortinovis, Collu, Porru, Piseddu; Conti, Corcione; Gibilterra (45’ st Pisano), Piro, Leone (25’ st Nagüel); Aloia. In panchina Fusco, Solmonte, Piras, Ferraro, Tuveri, Ardau, Masia. Allenatore Angheleddu.

Nocerina (3-5-2) : Wodzicki; Tazza (34’ st Lupi), Troest, Guifo; Barbaro (24’ st Desiato), Morrone, Nunes (27’ st Aliperta), Maiorano (17’ st Van Ransbeeck), Castaldi (39’ st De Crescenzo); Opoola, Tembe. In panchina Sorrentino, Amendola, Florio, Russo. Allenatore Fabiano.

Arbitro : Caresia di Trento.

Rete : st 20’ Aloia.

Note : al 29’ st espulso Aliperta. Ammoniti Porru, Morrone.

MONASTIR. Al Comunale il Monastir si impone sulla Nocerina e centra la qualificazione ai playoff. Un traguardo storico per i campidanesi, alla prima partecipazione in Serie D. Ai biancoblù basta la rete di Aloia al 20’ della ripresa. «Giocare per questi traguardi per noi era impensabile, è un grande motivo d’orgoglio» il commento dell’allenatore Marcello Angheleddu.

La gara

La prima chance è per i campani: al 2’ cross dalla sinistra di Castaldi per Opoola che manda alto in scivolata dal limite dell’area piccola. Al 4’ rispondono i biancoblù con un tiro di Piro respinto da Wodzicki. La Nocerina gestisce il possesso, il Monastir prova a sfruttare le ripartenze. Al 36’ grande occasione per i campidanesi: cross di Aloia per Piro che calcia di poco a lato con deviazione della difesa. Al 37’ Aloia calcia sull’esterno della rete e al 40’ Wodzicki para in due tempi una conclusione di Leone.

Ripresa

In avvio di ripresa il copione non cambia, con il Monastir alla ricerca del gol. Al 2’ tentativo di Gibilterra da fuori, palla alta. Al 6’ il colpo di testa di Aloia va fuori. Al 13’ per i campani tentativo dalla distanza di Morrone che termina a lato. Al 20’ il vantaggio: cross dalla destra di Corcione al centro per Aloia che insacca in scivolata. Al 29’ la Nocerina resta in dieci per l’espulsione di Aliperta (fallo in area su Piro): è rigore, dal dischetto si presenta Aloia che calcia forte e angolato ma Wodzicki respinge. Nel finale il Monastir gestisce con attenzione il gol di vantaggio e l’uomo in più, poi arriva la gioia al triplice fischio.

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