Straordinario Jacobs Sulla scia l’ottimo Ali 

L'Italia dell'atletica continua a stupire e a lanciare messaggi incoraggianti in vista dei Giochi di Parigi. In Finlandia, Marcell Jacobs e Chituru Ali sono scesi sotto i 10 secondi nella stessa gara dei 100 metri, 9.92 per l'oro olimpico in carica e 9,96 per il gigante azzurro sulla pista di Turku. Non era mai successo nella storia dell'atletica italiana, reduce da un europeo trionfale. Il campione olimpico e continentale dei 100 non scendeva sotto il muro dei 10 secondi da quasi due anni: terzo tempo in carriera, superiore solo al 9.80 della finale di Tokyo e al 9.84 della semifinale in Giappone. A Turku, tappa Gold del Continental Tour, si è rivisto lo Jacobs dei giorni migliori: reattivo in partenza, efficace in accelerazione, devastante sul lanciato. Sensazionale anche la prestazione di Ali, avanti a Jacobs fin quasi a metà gara, capace di rifilare 4 centesimi al campione olimpico dei 200 De Grasse. «Sono veramente contento per le due gare, due volte sotto i 10 secondi - ha detto Jacobs - era quello che avevo pronosticato insieme a coach Rana Reider. Passo dopo passo, gara dopo gara, poteva arrivare un'ottima conferma per il lavoro che stiamo facendo. Sono contentissimo per me, ma anche per Chituru che ha fatto un'ottima gara: mi sento il suo fratello maggiore, abbiamo fatto una gara incredibile. Questo è solo l'inizio di una grande stagione che culminerà con le Olimpiadi».

