Straordinario atletico Uri: la puteolana deve arrendersi 

Atletico Uri 3

Puteolana 0

Atletico Uri (4-3-3) : Cherchi (1’ st Bortoletto); Ravot, Carlo Piga (49’ st Virdis), Piacente (45’ st Jah), Fadda; Animobono, Scanu, Fiorelli; Federico Piga (24’ st Pisano), De Cenco, Demarcus. A disposizione Anedda, Rossetti, Tognoni, Basciu, Cicarevic. Allenatore Massimiliano Paba.

Flegrea Puteolana (3-5-2) : Polverino; Astemio, Montuori, De Caro; Cess (1’ st D’Agostino), Palma (1’ st Russo), Diabate, Mungo (34’ st Popovic), Balzano (21’ st Bombaci); Mascari, Dammacco (1’ st Coniglio). A disposizione Leone, Cherubini, Occhiuto, Gioelli. Allenatore Salvatore Marra.

Arbitro : Giorgio D’Agnillo di Vasto.

Reti : pt 40’ Demarcus; st 26’ Piacente, 39’ Demarcus.

Note : ammoniti Piacente (A), Diabate (F). Recupero 3’ pt - 7’ st.



Uri. L’Altetico Uri cala il tris. Ottima prova per i ragazzi di Massimiliano Paba, che in un Ninetto Martinez off-limits per il pubblico batte 3-0 la Puteolana e prosegue la sua rincorsa verso la salvezza.

Padroni di casa in vantaggio al 40’ con Demarcus che, innescato da Federico Piga, si invola verso il portiere e lo batte. Triplo cambio ospite in avvio di ripresa, ma l’Atletico controlla bene. Il raddoppio arriva a metà ripresa con l’incornata vincente di Piacente su azione d’angolo. La doppietta personale di Demarcus giunge con un tiro a giro a sei minuti dalla fine e fa partire i titoli di coda. Nel recupero da segnalare l’esordio in Serie D per Alberto Virdis.



