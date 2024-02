Straordinari in ritardo, agenti in rivolta  

Straordinari pagati in forte ritardi e conguagli che assiugano le buste paga. I poliziotti cagliaritani si uniscono alla protesta nazionale per una situazione insostenibile che si aggiunge alla carenza di personale, anche nella questura cagliaritana.

«La Polizia di Stato è da anni in perenne carenza di personale», denuncia Gianluca De Simoni della segreteria provinciale della Silp Cgil Cagliari, riprendendo l’affondo del segretario generale Pietro Colapietro. «Una situazione frutto di decennali scelte politiche inadeguate. Per sopperire alle continue emergenze di sicurezza esistenti in Italia, le lavoratrici e i lavoratori della Polizia di Stato sono costretti quotidianamente a fare straordinario per sopperire a queste mancanze».

L’assurdo, è la denuncia del sindaco di Polizia, «è che però ci sono ritardi nei pagamenti dello straordinario di almeno due anni perché mancano i fondi. E nella busta paga di febbraio, poliziotte e poliziotti stanno pagando un salasso che arriva a togliere gran parte dello stipendio per un conguaglio di molte centinaia di euro. E addirittura si è rimandato il pagamento del cosiddetto straordinario programmato che invece andrebbe pagato puntualmente, rientrando nell’orario di lavoro obbligatorio. Una situazione insopportabili». (m. v.)

