Stranieri, uno su 4 lavora come badante 

In percentuale gli stranieri residenti in provincia rappresentano il 2% della popolazione, 3.050 su 150.235. Nella classifica nazionale delle presenze la “Oristano multinazionale” occupa il penultimo posto, l’ultimo è del Sud Sardegna con uno scarto dello 0,3% rispetto alla provincia oristanese.

La curiosità

Ma le donne rappresentano il 60,4% delle presenze che colloca Oristano con la percentuale femminile più alta tra tutte le province italiane. La differenza la fanno le romene, 670 su 830 residenti provenienti da quella Nazione al 99% occupate come badanti. Il reddito medio dichiarato da chi è nato fuori dai confini nazionali è di 13.530 euro, inferiore di 4.890 euro del reddito medio di un lavoratore nato e vissuto in Italia.

La risorsa

Dall’indagine annuale della Fondazione Leone Moressa con il sostegno della Cgia di Mestre sull’economia dell’immigrazione, emerge che i 3.050 contribuenti nati all’estero sono una risorsa anche da un punto di vista contributivo; l’Irpef media pro capite pagata l’anno scorso è stata di 2.620 euro. Un valore che in totale significa 6 milioni di imposte versati allo Stato. La somma è legata in buona parte ai servizi e in particolare appunto alle romene che si occupano dell’assistenza agli anziani ma anche e sempre di più a chi lavora in agricoltura e turismo.

Imprenditori

Cresce anche la volontà di avviare attività in proprio: sono 657 gli imprenditori nati all’estero. Secondo lo studio della Fondazione Leone Moressa negli anni dal 2013 al 2023 sono aumentati del 26,8% mentre nello stesso periodo gli imprenditori nati in Italia sono diminuiti del 3,5%. Nel totale dei titolari di partita Iva in provincia rappresentano il 3,8%. I dati sottolineano la costante crescita degli immigrati nella vita economica e sociale della provincia e in particolare del capoluogo dove si concentra l’80% delle attività. La colonia dei cinesi, indiani, pakistani e dei bengalesi (435 secondo i dati 2023) negli ultimi anni ha conquistato fette di mercato nel settore della ristorazione, dell’abbigliamento, nell’artigianato. «Il saldo per la componente immigrata è positivo –sottolineano i curatori dello studio della Fondazione - L’incidenza degli immigrati nella spesa pubblica quali la sanità e le pensioni è inferiore all’Irpef pagata». Sul fronte sicurezza niente da segnalare, sotto questo aspetto l’integrazione è perfetta.

