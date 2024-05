Stranieri in fila per un posto di lavoro 

Una fila così negli uffici dell’Ispettorato del lavoro di Nuoro forse non si era mai vista. O almeno non si vedeva da tempo. Decine di lavoratori extracomunitari, la gran parte cingalesi, ieri mattina si sono messi in coda pazientemente in attesa di poter accedere agli uffici e perfezionare la richiesta come sancito dal decreto Flussi, che pone dei limiti di accesso per motivi di lavoro in Italia.

L’Ispettorato nuorese, infatti, è forse un caso unico in tutta la nazione: funge da sportello unico per tutte le verifiche (negli altri ispettorati alcune incombenze sono demandate a Prefetture e Questure), ma nonostante questo soffre di una grave carenza di personale dovute all’assenza di tourn-over. Ieri per i lavoratori stranieri era l’ultimo atto di una richiesta partita all’inizio dell’anno con l’apertura delle domande di ingresso per lavoro eseguite dall’estero, molte arrivate dallo Sri Lanka con l’Ispettorato nuorese che ha verificato l’esistenza dell’azienda ma anche la sua capienza economica per accogliere e far lavorare gli stranieri. Un iter burocratico di controllo, che ieri è arrivato al termine per decine e decine di lavoratori che si sono presentati di buon mattino in via Catte per firmare il contratto con i loro datori di lavoro davanti ai funzionari pubblici.

RIPRODUZIONE RISERVATA