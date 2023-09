«Stranieri in calo, servono nuove famiglie» 

La popolazione straniera residente a Cagliari non aumenta, anzi. Dai dati esposti durante la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2023 “ Liberi di scegliere se migrare o restare”, che si è tenuta a Palazzo Bacaredda, si è evidenziato come sia in calo il numero degli stranieri presenti nel nostro territorio, se si esclude l’estemporaneo incremento dovuto all’arrivo di circa 200.000 cittadini ucraini in Italia.

Nel capoluogo ci sono 8.521 stranieri: la comunità più rappresentata è quella filippina, seguita appunto dall’ucraina e poi dalla cinese. Caterina Boca, della Caritas italiana commenta: «Il numero di stranieri continua a diminuire: le famiglie straniere si sono adeguate alle difficoltà dell’Italia. E non abbiamo più l’appeal che avevamo prima. Manca il turnover nelle migrazioni. Bisogna stimolare flussi di nuove famiglie». «Vogliamo interrogarci su questo fenomeno, di popolazioni che si spostano dai luoghi di origine per andare verso luoghi che garantiscano pace, lavoro e sicurezza», ha detto l’arcivescovo Giuseppe Baturi. «La Chiesa è mobilitata per garantire accoglienza, protezione, protagonismo e inclusione. Il ruolo della Sardegna è strategico, insieme alla Sicilia. Ci può essere una possibilità di pace con ripercussioni positive in tutto il mondo». Per Gianluca Borzoni, professore di storia delle relazioni internazionali all’Università di Cagliari «esiste un diritto a rimanere nei propri luoghi di residenza senza essere obbligati a migrare. Papa Francesco ci richiama a garantire uno sviluppo tale che le migrazioni forzate siano sempre meno».

RIPRODUZIONE RISERVATA