Stranieri e trekking Un’annata positiva 

La crescita delle temperature medie autunnali potrebbe spostare l’asse delle vacanze a novembre. Trekking e arrampicate confermano la tendenza e sono una bussola concreta d’orientamento utile a guardare l’immediato futuro. «Il Selvaggio verde - afferma Gian Luigi Bonicelli, guida trekking dell’associazione Erbelathori trekking e gestore dell’omonimo rifugio ai piedi di Punta La Marmora - è un segmento di nicchia che ha come obbiettivo vivere il Gennargentu abbinando sport, ambiente e tradizione. Quest’anno netto miglioramento rispetto al 2022».

«Sicuramente positivo», dichiara Francesco Bovi della catena alberghiera Bovis Hotel’s commentando il bilancio. «Gli ospiti stranieri hanno ripreso a viaggiare verso la Sardegna con numeri importanti. La stagione andrà avanti fino all’ultimo weekend di ottobre, aiutati proprio dai flussi vacanzieri del centro-nord Europa». Bene anche la nautica da diporto. «Agosto è stato in linea con lo scorso anno, mentre abbiamo registrato un aumento del 15 per cento del traffico a giugno e a luglio». Questo il quadro tracciato da Sebastiano Tronci, presidente del Cda del porto Marina di Baunei-Santa Maria Navarrese.

Tra i turisti è aumentata la voglia di essere coinvolti nelle esperienze agricole. Per Franca Cabras, titolare dell’agriturismo Nuraghe Murtarba di Villagrande, la stagione è andata bene ma non benissimo. «Afflusso lento ma costante con un’impennata ad agosto. Il settore ha subito un calo del 20 per cento». Bilancio in chiaroscuro pure a Ussassai: «Venti per cento in meno rispetto al 2022. Su escursioni e servizi - dice Silvio Giacobbe del ristorante Niala - abbiamo avuto un incremento, aumentando l’offerta al cliente».

RIPRODUZIONE RISERVATA