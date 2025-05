“Strani rumori”, evacuato il palazzo comunale 

Il grande spavento, l’intervento dei vigili del fuoco, l’allarme rientrato. La mattinata di ieri, all’edificio comunale di via San Lorenzo, è stata decisamente movimentata. Comincia tutto intorno alle 10.30: una dipendente dell’Ufficio Ambiente, al secondo piano del corpo aggiunto, avverte un rumore sordo.

Che la struttura necessiti di interventi di consolidamento è risaputo, ci sono già 900mila euro impegnati per la riqualificazione che dovrebbe partire entro un paio di mesi. La preoccupazione è tale che tutti i dipendenti abbandonano la struttura e vengono chiamati i pompieri. Nell’edificio, in quel momento, anche alcuni cittadini, ma nessun segno evidente di pericolo o caduta di calcinacci.

Allarme rientrato

«La verifica dei vigili del fuoco ha accertato la situazione di fatto già appurata in un controllo del 2024», ricostruisce l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. Gli impiegati sono così potuti rientrare, ma l’ala del corpo aggiunto è stata momentaneamente interdetta. In serata è arrivata la nota di Antonio Vincis, progettista del futuro intervento di consolidamento dell’edificio, in cui si parla di naturale evoluzione del fenomeno in atto.

Le fratture

Tra il corpo principale e il corpo aggiunto ci sono infatti delle fratture, che muovendosi possono causare rumore. Nulla che possa preannunciare un crollo, ma la situazione andrà risolta. Per questo, in una riunione tra i tecnici comunali che potrebbe svolgersi già oggi, verrà valutato se anticipare il trasferimento dei pochi uffici collocati nel corpo aggiunto. Un’operazione comunque necessaria tra qualche mese, quando partirà il cantiere. «Non siamo in presenza di crolli o necessità di evacuare lo stabile», premette il sindaco Tomaso Locci. «Si tratta di un problema che abbiamo ereditato e stiamo provvedendo a risolvere, attualmente è in corso la gara d’appalto per assegnare i lavori. Capiamo lo spavento per un rumore forte, ma i dipendenti devono stare tranquilli perché tutto è monitorato, ci auguriamo che la prossima volta venga seguita la corretta procedura, informando il caposettore». Sulla faccenda interviene il consigliere di opposizione Alberto Corda, capogruppo dei Riformatori. «Da tempo segnaliamo le cattive condizioni strutturali dell’edificio, che non fanno lavorare serenamente i dipendenti comunali, sottoposti a stress e disagio. Ci viene detto che vengono effettuati tanti controlli, ma la verità è che si continua a sottovalutare la situazione», attacca Corda. «I fondi per le necessarie ristrutturazioni sono a disposizione da anni, ma ancora nulla è stato fatto e le strutture continuano a peggiorare».

