Strani furti nei negozi del paese 

I cittadini di Pabillonis sono alle prese con una serie di furti singolari messi a segno spesso ai danni di attività commerciali e di domenica. Nell’ultima settimana di gennaio, per esempio, è sparito nel nulla un tappeto che era stato posizionato nei gradini d'ingresso dell'agenzia funebre per animali che si trova in via Cagliari. Qualche giorno fa, il ladro ha colpito ancora, rubando una piantina di cipresso davanti alla macelleria Atzori in via Vittorio Emanuele. Giorgio Usai, dipendente della macelleria, ha denunciato il fatto sui social e, esprimendo il suo legame affettivo con la piantina sottratta, ha suscitato diversi commenti: «È quasi nata lì e me l’ha donata mia suocera, che spesso mi chiede pure come stia», dice riferito alla piantina. Con un pizzico di ironia, Gessica Porcu, dell’agenzia funebre per animali, ha commentato, invece, il furto del tappeto: «Probabilmente il ladro è nella fase di rimodernamento di casa e cerca oggetti per arredarla». La comunità di Pabillonis si è riversata sui social per commentare l’accaduto: unanime la condanna dei furti poiché gli oggetti spariti, benché di scarso valore economico, in alcuni casi hanno un grande valore affettivo per i loro proprietari.

