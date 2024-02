Strangolata in casa, il figlio confessa: «L’ho ammazzata io» 

BRESCIA. Dalle 5.30 di mercoledì, orario dell’omicidio, alle 5.30 di ieri, quando è stata verbalizzata la confessione. In 24 ore Mauro Pedrotti, 54 anni, ha messo fine alla vita della madre e ha rovinato per sempre la sua. È stato risolto sostanzialmente subito il giallo di Puegnago del Garda, dove la 78enne Santina Delai, è stata strangolata con uno straccio mentre faceva le pulizie in casa sua. Non da un ladro, come poteva sembrare inizialmente per via di alcuni cassetti del salotto aperti, ma dall’unico figlio, che con la moglie abitava in un appartamento confinante. «Ha inscenato un furto in casa ma alla fine sapeva che non l’avrebbe fatta franca», ha detto il legale di fiducia dell’uomo, l’avvocato Giovanni Brunelli, lasciando all’alba di ieri il comando dei carabinieri di Brescia. Di fatto Pedrotti aveva già confessato ai carabinieri che per ore lo avevano messo alle strette. Alla presenza del difensore, in poco più di un’ora, ha messo nero su bianco l’ammissione di colpa. «Non ne potevo più. Vivere vicini era diventato ormai impossibile», avrebbe raccontato. I conflitti erano diventati quotidiani quando Pedrotti ha deciso di cambiare casa, allontanandosi da «una madre padrone», come l’ha definita davanti al pm Ines Berardi che ha firmato il fermo per omicidio volontario aggravato da premeditazione, minorata difesa e legame di parentela.

Puegnago, 4.500 anime , è sotto choc. «Impossibile. Non ci credo. Non può essere stato lui. Andava d’accordissimo con la mamma», ripeteva ieri Angela Maria, sorella di Santina Delai e zia di Mauro Pedrotti, «Pranzavano sempre insieme, non abbiamo mai saputo di tensioni. È inspiegabile». L’uomo in realtà ha detto ai carabinieri che da tempo non pranzava più con la madre per via delle tensioni fra loro.

