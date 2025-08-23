Strangolata in casa, arrestato l’ex 

Salerno. È stata trovata morta in casa, molto probabilmente strangolata. Si chiamava Tina (Assunta) Sgarbini e aveva 47 anni. Gli investigatori ieri non si sbilanciavano ma tutto faceva ritenere che si tratti dell’ennesimo femminicidio. Il suo ex compagno Christian Persico, 36 anni, è stato catturato dopo le 20 in località San Pietro, non distante dal luogo del delitto, dopo che un passante lo ha riconosciuto e segnalato alle forze dell’ordine. I carabinieri, che lo avevano cercato a lungo, usando anche gli elicotteri e tracciando i suoi spostamenti attraverso i video girati dalle telecamere di sorveglianza, lo hanno raggiunto e ammanettato senza che opponesse resistenza

«Te ne devi andare

Il cadavere di Tina Sgarbini è stato trovato di mattina nel suo appartamento, al primo piano di uno stabile di Montecorvino Rovella, 12 mila abitanti a 30 chilometri da Salerno. Christian Persico, con cui aveva intrecciato una relazione nel 2016, risulta l’unico sospettato. «Lei l’ha cacciato fuori secondo me perché non lavorava, si presentava a casa e faceva tutti i comodi suoi - ha detto ai microfoni del Tg1 Antonio Sgarbini, il padre di Tina - Mia figlia a un certo momento dice: tu te ne devi andare da qua, e l’avrebbe cacciato pure, purtroppo non si può tenere una persona che non serve in casa».

La telefonata

Cosa sia successo in quell’appartamento è da chiarire, almeno nei dettagli. Nessuno parla di litigi ricorrenti tra i due, ma l’ipotesi più accreditata è che il 36enne, al termine di una violenta lite legata alla fine della loro convivenza, l’abbia strangolata. Tina Sgarbini lascia tre figli nati da una precedente relazione, che al momento del delitto non erano presenti. A far scoprire il corpo sono stati i familiari dell’uomo: preoccupati perché non riuscivano a contattarlo, hanno allertato i carabinieri. I militari stanno anche sentendo persone verosimilmente a conoscenza dei fatti, proprio per delineare con maggiore precisione quanto potrebbe essere accaduto questa mattina o durante la notte.

Lutto cittadino

Le foto e i video del profilo Facebook della donna - dove si accavallano commenti di rabbia e dolore - restituiscono l'immagine di una Tina bella e sorridente. Tante le istantanee di vita con le amiche e con i figli, i compleanni spensierati e le immagini di normale quotidianità. Nessuna foto con il compagno, tranne alcune immagini di cene e brindisi dove lei veniva taggata dall’uomo, che ha pubblicato invece molti scatti di loro due insieme, abbracciati e felici. La stessa foto profilo di Persico e quella di copertina li ritrae come una coppia affiatata e serena. Il 23 dicembre 2020 lui aveva postato una immagine di loro due sorridenti, accompagnata dalla didascalia “Quattro anni che ci sopportiamo. Chi l’avrebbe mai detto”. Ieri il Comune ha rinviato un’inaugurazione e un concerto, proclamando il lutto cittadino.

