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Milano.
30 giugno 2026 alle 00:23

Strangolata dopo aver reagito agli abusi: giudizio immediato per il presunto omicida 

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MILANO. Giudizio immediato per Emilio Gabriel Valdez Velazco, il 57enne accusato di aver ucciso lo scorso dicembre, a Milano, la 19enne Aurora Livoli. È la richiesta, che consente il rinvio a giudizio senza l'udienza preliminare, dei pm al gip.

L'uomo, di origini peruviane, era stato fermato il 30 dicembre per una tentata rapina di due giorni prima alla fermata della metro di Cimiano, non lontano da dove Aurora fu uccisa. L'aggressione risale a poche ore prima del delitto della 19enne, originaria della provincia di Latina. Valdez ha ammesso l'omicidio e gli abusi. Secondo le accuse, l'uomo quella sera avrebbe “agganciato” Aurora nella metro, poco dopo aver aggredito un’altra giovane donna (per cui è accusato di tentato omicidio). La diciannovenne si era allontanata da casa già da parecchi giorni: approfittando del suo disorientamento lui l’avrebbe condotta in un luogo appartato e tentato di abusare di lei. Quando la ragazza ha reagito e urlato, il 57enne l’avrebbe soffocata «a mani nude».

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