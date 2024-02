Strangola la madre e scappa: in cella 

Inviata

San Gavino. Immobilizzata sul divanetto della cucina, ferita alla testa, le mani del figlio strette sempre più forte intorno al suo collo gracile e bianco. Maria Atzeni, 76enne di San Gavino, ha provato a guadagnare ancora un alito di vita, l’ultimo respiro prima di arrendersi e morire nella casa popolare in via Tiziano dove Simone Uras, il maggiore dei suoi due ragazzi, l’ha lasciata ormai cadavere sabato poco dopo le 21,30. Chiusa la porta di casa, l’uomo – 43 anni, tossicodipendente, in cura al Centro di salute mentale di Sanluri – ha chiamato la cugina: «Mamma mi ha aggredito, mi sono difeso, l’ho ammazzata», le avrebbe detto. La donna, sconvolta, ha subito avvertito Maurizio, il secondogenito della pensionata, che si è precipitato per vedere cos’era accaduto. Così è arrivata la chiamata ai carabinieri che hanno arrestato l’assassino in fuga. Simone Uras, al volante della sua Ford Focus, è stato fermato a Pabillonis, portato in caserma e, all’alba di ieri, trasferito al carcere di Uta con l’accusa di omicidio volontario. Oggi la sostituta procuratrice Nicoletta Mari affiderà l’incarico per l’autopsia.

I litigi

In via Tiziano, un lungo rettilineo di case popolari, tutti sapevano che oltre il cancello al civico 11 la situazione stava precipitando. Dopo Carnevale i litigi si erano fatti più frequenti e Simone Uras aveva preso a chiudere la madre fuori casa. Anche sabato mattina l’avevano sentita protestare: «Simone non chiudermi fuori che sto rientrando», aveva urlato mentre prendeva qualche ciocco di legna da bruciare nel camino. «Una volta le ha fatto passare tutta la notte in giardino – racconta Giorgio Piano, a due portoni dalla casa del delitto –. Avrebbero dovuto fargli un tso», commenta. In effetti il 17 febbraio scorso, carabinieri e ambulanze sono arrivati davanti alla casa della famiglia Atzeni-Uras ma, riportata la calma, il trattamento sanitario è saltato. Ieri solo i gatti del vicino potevano varcare il cancello sigillato dai carabinieri. Oltre l’inferriata i panni stesi abbandonati al sole, la bicicletta di Simone, una montagna di legna accanto al portone, qualche pianta grassa e una tartaruga nascosta nell’erba alta.

La bara

Qui Maria Atzeni era arrivata nel 1989 con due figli e un marito carrozziere morto alcuni anni fa a Gonnostramatza, il paese natale in cui era tornato quando il matrimonio era finito. E qui era rimasta a vivere con quel figlio difficile. «Maria voleva ritirare i soldi dalle Poste per comprare un loculo, la lapide e una bara. Voleva che fosse tutto come desiderava lei. L’avrei dovuta accompagnare in macchina il primo marzo, non ho fatto in tempo», racconta il vicino più fidato, quello al quale chiedeva aiuto per le incombenze che non riusciva a sbrigare da sola.

I vicini

«Del figlio aveva paura, ma non credo si aspettasse una cosa del genere», racconta l’uomo – 75 anni, vedovo – mentre sta in piedi accanto alla poltrona davanti al camino a pochi passi dalla parete che divide la sua cucina da quella della vittima. «Litigavano sempre, tutti i giorni. Erano come separati in casa, ognuno comprava la propria spesa e lui le faceva dispetti continui. L’altra sera sembrava tutto tranquillo. Solo intorno alle 20,30, era l’ora di cena, ho sentito lui che diceva qualcosa con un tono fermo, ma lei non rispondeva. Credo Simone parlasse da solo di quello che aveva appena fatto. Poi è uscito e io mi sono accorto che era successo qualcosa di grave quando ho visto i lampeggianti dei carabinieri che illuminavano la strada». Sul posto, prima delle 23, sono arrivate le pattuglie della stazione locale, quelle della compagnia di Villacidro al comando del capitano Francesco Capula, e i militari del reparto operativo provinciale. «Era una donna molto precisa, voleva avere sempre tutto in ordine, la casa pulita. D’estate si fermava di tanto in tanto qui da me e ci mettevamo a chiacchierare sedute al sole», racconta la moglie di Giorgio Piano sulla soglia di casa. Maria Atzeni era una donna minuta, che usciva per fare la spesa e poco più. Ogni giorno i volontari della Caritas venivano a farle visita e lei spalancava loro la porta della sua casa, sempre pulita e ordinata, dove nell’ultimo periodo per paura del figlio aveva preso qualche precauzione in più. «La notte si chiudeva a chiave in camera da letto», dicono a mezza voce i vicini che ora aspettano di conoscere il giorno del funerale per poter accompagnare quella signora gentile al camposanto.

Il paese

Al sindaco Carlo Tomasi il compito di farsi portavoce del dolore della comunità: «Il nostro paese non ha mai vissuto una tragedia simile, siamo profondamente copiti».

