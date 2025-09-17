«Strangius, la cultura è un motore di crescita» 

Si è chiusa a Serramanna l’edizione 2025 di “Strangius, testimoni del nostro tempo”; festival letterario internazionale della letteratura autobiografica. La rassegna ha visto in campo le migliori risorse dell’associazionismo locale, ed è vissuto sulle presentazioni, reading letterari e mostre incontri letterari, nello scenario degli antichi rioni del paese.

Il tema di questa edizione: “Resistenze. Tra intransigente ricerca della libertà e opposizione ai totalitarismi e soprusi”, ha tenuto insieme i molti autori (tra gli altri Luca Casarini, Renato Franco Natale, Ian McKinley, Maram Al Masri, Alberto Bocchetta, Laura Orlandini, Francesco Casula, Beniamino Deidda, Carmen Yanez, Giulio Guarini e Mario Capanna) che hanno riempito di contenuti le giornate letterarie ospitate all’interno dei cortili delle case campidanesi in terra cruda.

«Ogni anno Strangius è fatica, passione, organizzazione, ma soprattutto un investimento prezioso per Serramanna e per la nostra comunità», ha detto il sindaco Gabriele Littera, «la cultura non è un costo, ma un motore di crescita, materiale e immateriale, che arricchisce il paese, sostiene i giovani e le associazioni, e ci fa sentire parte di un progetto collettivo». (i. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA