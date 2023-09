Stràngius, altre storie a Serramanna 

«Un festival militante, che inizia non a caso l’11 settembre, anniversario del colpo di stato che destituì il presidente del Cile Salvador Allende». Comincia dunque l’11 settembre — spiega il direttore artistico, Giuseppe Manias — e prosegue sino a domenica 17, “Stràngius — Testimoni del nostro tempo”, la sesta edizione del Festival letterario internazionale di letteratura autobiografica che si svolge a Serramanna, promosso dal Comune in collaborazione con l’associazione Città della Terra Cruda e patrocinato dalla Regione.

Il focus

Il tema dell’edizione è “Banditi. Messi al bando. Oltre le sbarre fenomeni di libertà e criminalità” e sono previsti incontri serali, quattro mostre, reading e performance d’arte svolte durante le presentazioni (ospitate dentro case campidanesi in terra cruda). Si entra nel vivo, lunedì 11 alle 18, con la presentazione del libro “Archivio desaparecido”, del giornalista d’inchiesta Alfredo Sprovieri, cui segue, alle 19.15, l’incontro con Federico Bonadonna, giornalista e scrittore (“Sulle corde del Tempo, Una storia degli Inti Illimani”, scritto con Jorge Coulon, uno dei fondatori del gruppo cileno). Martedì 12 segnaliamo, alle 19.15, un’ospite come Anna Maria Gehnyei, cantante, danzatrice, e producer italiana di origine liberiana, autrice de “Il corpo nero”.

Premi

Mercoledì 13 verrà assegnato il premio letterario “Vico Mossa: testimone del nostro tempo”, a uno degli ospiti della serata, la docente e scrittrice Alessandra Cenni (“In riva alla vita” e “Lucida follia. Lettere d’amore a Lina”) e Carmen Yanez, poetessa cilena esule e vedova del celebre scrittore Luis Sepúlveda, con “Un amore fuori dal tempo”. Il 14, il premio letterario “Franco Putzolu: testimone dell’identità sarda”, sarà conteso fra Giovanni Farina, pastore e poeta che ha scontato quarantadue anni in carcere (“Nonostante i cacciatori di uomini”), e Mario Guerrini, giornalista e telecronista cagliaritano (“Anonima sequestri” e Banditismi”).

Venerdì 15, da non mancare, l’incontro alle 19.15 con Nicoletta Dosio, (“Fogli dal carcere”) manifestante No Tav ultra settantenne; seguirà un dopo festival su Pasolini curato da Stefano Giaccone. Il 16, alle 19.15, segnaliamo l’appuntamento con lo scrittore ex brigatista Paolo Persichetti (“Esilio e castigo. Retroscena di un’estradizione” e “La fabbrica delle fake news nell’affaire Moro”); segue il dopo festival. Gran finale domenica 17 alle 18 con Alberto Marquardt, argentino, militante, scrittore (“Grand Hotel Coronda: racconti di prigionieri politici sotto la dittatura argentina, 1974-1979”), cui segue il super ospite (ore 19.15) Luigi De Magistris, ex magistrato ed ex sindaco di Napoli, con “Fuori dal sistema”.

