“Strambata”: Fm e tv 

“La Strambata” è il programma che ogni mattina (dal lunedì al sabato) va in onda dalle 12.30 alle 14 su Radiolina. Il programma viene anche proposto in televisione alle 21 su Videolina. Oggi nella puntata condotta dalla condirettrice Simona De Francisci (nella foto) si parlerà ancora d’estate e di vacanze. Come rilassarsi in spiaggia o come tenersi in forma anche al mare fra gli argomenti, ma anche le insidie dell'esposizione al sole e i pericoli legati alle punture d’insetti.

Ma ancora: Cagliari città fra le più trendy d’Italia con il sindaco Paolo Truzzu e il mercato rossoblù alla vigilia del campionato con Lele Casini e Alberto Masu.

