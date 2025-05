«Stragisti battuti dalla democrazia» 

Le corone di fiori, la piazza che si ferma, i rintocchi delle campane. Tante quante le vittime di 51 anni fa. Così Brescia ha ricordato la strage di piazza della Loggia. «Libertà e democrazia hanno prevalso sugli stragisti», ha sottolineato nel suo messaggio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mentre il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricordato la risposta «ferma degli italiani contro l'eversione nera che tentò di colpire al cuore la nostra democrazia». Dice ancora il capo dello Stato: «Brescia ha reagito con fermezza e coraggio. Le istituzioni democratiche, le parti politiche, sindacali e sociali sono state capaci di una risposta unita in difesa della nostra Costituzione che la catena nera dell'eversione voleva aggredire». Per la sindaca di Brescia, Laura Castelletti, è «una città che non ha mai taciuto e non ha mai dimenticato», e ha aggiunto che il 28 maggio «non è solo un anniversario: è un momento che ci riguarda da vicino, anche se i fatti sono accaduti più di cinquant'anni fa. È un giorno che ci chiede attenzione, consapevolezza, responsabilità».

In piazza della Loggia, davanti alla stele che ricorda le otto vittime dell'attentato neofascista, la città si è ritrovata a poche settimane dalla condanna all'ergastolo di uno dei presunti esecutori materiali della strage, Marco Toffaloni, minorenne 51 anni fa. È ancora in corso il processo a Roberto Zorzi, anche lui considerato dalla giustizia uno di coloro che portarono a termine l'attentato.

Il capo dello Stato nel suo messaggio ha scritto che «vincere i terrorismi e sventare i piani eversivi è stato un percorso difficile e travagliato, pagato con il sangue da tanti innocenti. Le risorse morali e civili di chi si è battuto dalla parte della libertà e della democrazia hanno prevalso sugli stragisti, i conniventi e i loro complici. E la giustizia, sia pure con ritardo rispetto alle angosciose attese, ora è giunta una prima sentenza anche sugli esecutori materiali».

«In quella tragica occasione - ha sottolineato La Russa - fu l'eversione nera che tentò di colpire al cuore la nostra democrazia, ma la risposta degli italiani anche allora fu ferma. Nessuna violenza potrà mai spezzare i valori di libertà, giustizia e partecipazione su cui si fonda la nostra nazione e la nostra Carta costituzionale».

