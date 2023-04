Stragi sul lavoro “A Chi Esita” stasera a Lanusei 

Cronaca di una strage annunciata con “A Chi Esita”, lo spettacolo della Compagnia Rossolevante scritto da Juri Piroddi, che firma anche la regia insieme a Silvia Cattoi, con un titolo che rimanda a una celebre poesia di Bertolt Brecht, in cartellone oggi alle 21 al Tonio Dei di Lanusei sotto le insegne della Stagione 2022-2023 de La Grande Prosa organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna. Una pièce originale e coinvolgente ispirata a un tema di forte attualità: riflettori puntati sulla sicurezza sul lavoro, sulle norme e i protocolli che dovrebbero salvaguardare l'incolumità fisica (e psichica) dei dipendenti, con obblighi chiari ma troppo spesso disattesi nell'illusione di “risparmiare” tempo e denaro, o anche per semplice leggerezza o incurie, con conseguenze catastrofiche e spesso irrimediabili per le vittime.

Sul palco Silvia Cattoi, Cinzia Piras, Juri Piroddi e Antonio Sida interpretano i protagonisti di una serie di storie esemplari, sulla colonna sonora eseguita dal vivo da Simone Pistis (chitarra, armoniche, organetto e elettronica), in una drammaturgia ispirata purtroppo alla realtà: a volte basta poco, una disattenzione, un movimento un po' maldestro, un piede che scivola o un macchinario non perfettamente regolato o a norma, per far precipitare la situazione e trasformare la routine in una tragedia.

