Stragi di centauri, caso diplomatico 

La strage dei motociclisti sulle strade trappola catalizza l’attenzione dei sindaci. Stefano Monni, primo cittadino di Baunei, scriverà alle ambasciate tedesca, svizzera e austriaca per promuovere una campagna sulla sicurezza. E il suo collega di Ussassai, Chicco Usai, propone un pedaggio da 10 euro. «Qui i motociclisti - premette Monni - sono ben accetti, ma è doveroso che conoscano in anticipo le insidie delle nostre strade. Questo a beneficio della loro salute ma anche per contenere i costi delle operazioni di soccorso». Gli incidenti dei centauri, soprattutto stranieri che soggiornano in Ogliastra tra aprile e giugno, sono una costante giornaliera. «È diventata la quotidianità e percorrere le nostre strade è diventato persino pericoloso perché, spesso, le affrontano con poca disciplina».

Lettera alle ambasciate

Stefano Monni, avvocato di 48 anni, è consapevole che il turismo motociclistico è un balsamo per tante attività ricettive e di ristorazione. «Su questo nessun dubbio e infatti - ribadisce il sindaco di Baunei - le nostre comunità fanno dell’ospitalità un principio cardine». Ma c’è un nodo da risolvere che non è di poco conto: la sicurezza sulle strade. «Tanti cittadini, in questo periodo, ci manifestano il timore di percorrere le strade che portano a Baunei e a Santa Maria Navarrese. Ogni giorno si incrociano carovane di motociclisti che, spesso, mettono in pratica una guida inadeguata ai nostri tracciati». Ecco che dunque sorge un problema di sicurezza e di costi: «Questo è un fenomeno che sta assumendo dimensioni importanti e che sta iniziando a pesare sulle casse della sanità sarda, soprattutto con la mobilitazione degli elicotteri. Serve sensibilizzare i motociclisti, soprattutto quelli stranieri».

Imposta

«Scambiano le nostre strade per autodromi». Chicco Usai (55) è il sindaco di Ussassai, le cui strade sono particolarmente apprezzate dai motociclisti. Proprio alle porte del paese, pochi giorni fa, una moto ha sfondato un vecchio guardrail e il conducente è rimasto gravemente ferito tanto che è dovuto intervenire l’elicottero dell’Areus per trasferirlo all’ospedale Brotzu di Cagliari. Per far fronte ai costi che la Regione deve sostenere per movimentare la macchina dei soccorsi, Usai offre la sua proposta: «Nell’Isola bisognerebbe introdurre un pedaggio di 10 euro per ciascun motociclista in modo da sostenere i territori nei quali transitano dimenticando che le strade sono pericolose e non delle piste da corsa».