«Stragi delle Foibe, occultamento della Storia» 

Quello delle Foibe è un capitolo della storia italiana «colpevolmente rimosso», un tragico silenzio che può essere definito «un occultamento della storia». Non poteva essere più chiaro il presidente della Repubblica nell'affrontare uno dei temi più controversi della storia repubblicana, quello delle Foibe e dell'esilio di circa 300mila esuli istriani costretti a lasciare le loro case dalla fine della guerra e negli anni successivi. «Una pagina buia», l'ha definita Sergio Mattarella celebrando al Quirinale il giorno del Ricordo attraverso un intervento calibrato nel ricordo delle responsabilità ma tutto teso a chiudere definitivamente decenni di polemiche politiche che hanno contrapposto destra e sinistra.

Il monito

Quindi dal presidente viene una decisa condanna dei crimini comunisti del maresciallo Tito ma anche un inevitabile richiamo ai precedenti indegni del fascismo prima e del nazismo poi. «Nelle zone del confine orientale, dopo l'oppressione fascista, responsabile di una politica duramente segregazionista nei confronti delle popolazioni slave, e la barbara occupazione nazista, si instaurò la dittatura comunista di Tito, inaugurando una spietata stagione di violenza contro gli italiani residenti in quelle zone», ha spiegato il presidente davanti alla premier Giorgia Meloni, ai presidenti di Camera e Senato e ministri del Governo.

La presidente

Meloni non ha commentato il discorso di Mattarella ma poco prima aveva fatto sapere che ricordare è «un dovere». «Ciò che è successo ai fiumani, agli istriani e ai dalmati» è una storia «che ha sconfitto la congiura del silenzio e che nessun tentativo negazionista o giustificazionista potrà mai più nascondere o cancellare».

Premier che ha avuto anche un momento di commozione, rubato dalle telecamere, ascoltando la testimonianza di Egea Haffner, esule di Pola, cioè la bambina con la valigia» nella foto del 1946 diventata il simbolo dell'esodo giuliano-dalmata. Ecco perché Mattarella ha liquidato con poche parole gli atti di quanti, ancora oggi, perdono tempo a vandalizzare i monumenti a ricordo delle Foibe: «nessuna squallida provocazione può ridurne ricordo e condanna».

Contraddizioni

Quella di Mattarella è un'operazione di verità storica che deve essere ascoltata con attenzione sia da destra che da sinistra. Il presidente infatti sottolinea che i titini se la presero anche «con gli antifascisti, i compagni di ideologia: di fronte al proposito del nuovo regime jugoslavo di sovranità sui territori giuliani l'essere italiano diveniva un ostacolo, se non un colpa». Se la destra parla ancora di negazionismo il presidente che tanto si è speso per una nuova stagione di relazioni con la Slovenia, oggi punta a qualcosa di diverso e chiede un passo in avanti.

Divisioni che persistono e lacerano il tessuto sociale e ne fiaccano il ricordo. «Per anni, una certa sinistra ha negato, minimizzato, giustificato. Ancora oggi, qualcuno tenta di riscrivere la storia», ha scritto il vicepremier Matteo Salvini parlando degli eccidi di quegli anni. Ma non è quello che intende il capo dello Stato che aggiunge: «abbiamo ascoltato testimoni diretti di quella tragedia, dobbiamo loro affetto e riconoscenza». Basta divisioni e basta strumentalizzazioni e gli anni dal 45 devono essere letti con la consapevolezza di quanto accadde poco prima con il nazifascismo. D’altra parte «ricordo non vuol dire né recriminazione né tantomeno revanscismo», ha chiosato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

RIPRODUZIONE RISERVATA