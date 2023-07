Stragi del ‘93, perquisito Dell’Utri 

Firenze. Gli investigatori della Dia di Firenze e di Milano hanno perquisito mercoledì l’abitazione di Marcello Dell’Utri su disposizione della Procura di Firenze nell’ambito dell’inchiesta sui mandanti delle stragi di mafia del 1993. Lo ha scritto ieri il quotidiano la Repubblica e fonti della Procura confermano perquisizioni, ispezioni e sequestri. Gli agenti avrebbero ispezionato anche gli uffici dell’ex senatore in via Senato a Milano, sequestrando elementi utili alle indagini. Per l’indagato è stato fissato un interrogatorio a Firenze il prossimo 18 luglio.

L’ipotesi

Secondo la Procura di Firenze Dell’Utri, riporta il quotidiano, avrebbe istigato e sollecitato il boss Graviano «ad organizzare e attuare la campagna stragista e, comunque, a proseguirla, al fine di contribuire a creare le condizioni per l’affermazione di Forza Italia, fondata da Silvio Berlusconi, al quale ha fattivamente contribuito Dell’Utri, nel quadro di un accordo, consistito nello scambio tra la realizzazione, prima, da parte di Cosa nostra, di stragi, e poi, a seguito del favorevole risultato elettorale ottenuto da Berlusconi, a fronte della promessa da parte di Dell’Utri, che era il tramite di Berlusconi, di indirizzare la politica del Governo verso provvedimenti favorevoli a Cosa nostra in tema di trattamento carcerario, collaboratori di giustizia e sequestro di patrimoni, ricevendo altresì l’appoggio elettorale in occasione delle elezioni politiche del marzo 1994». Le stragi del 1993, secondo gli inquirenti, puntavano a «indebolire il governo Ciampi» e a «diffondere il panico e la paura tra i cittadini in modo da favorire l’affermazione del progetto politico di Berlusconi e Dell’Utri».

La difesa

«Lascia sconcertati la notizia di un’inchiesta sui mandanti delle stragi di mafia del 1993 che avrebbe dato luogo a perquisizioni, ispezioni e sequestri nei confronti di Marcello Dell’Utri», afferma il deputato nuorese di Forza Italia Pietro Pittalis, vicepresidente della commissione Giustizia della Camera. Il parlamentare ha annunciato un’interrogazione urgente al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per chiedere se non valuti opportuno inviare ispettori alla procura di Firenze. Per il legale di Dell’Utri, Giorgio Perroni, «la Repubblica dà per acclarato un inesistente e infamante “accordo stragista” tra Cosa Nostra e Dell'Utri. Da avvocato che ha difeso Berlusconi, assisto indignato all’ennesima devastazione delle regole alla base dello Stato di diritto».

