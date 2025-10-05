Strage sulle strade con sette croci 

Bergamo. Una scia di sangue sulle strade italiane ha funestato il fine settimana, con un bilancio di sette morti e diversi feriti.

Lo scontro

L'incidente più grave si è verificato ieri alle 7 sulla Statale 671 della Valle Seriana, in provincia di Bergamo. Nell’impatto tra due auto, una Dacia Logan ha preso fuoco: è morta così una coppia di pensionati. Lui, Alessandro Zucchetti, aveva 77 anni; lei, di 69, si chiamava Luciana Sangalli. Abitavano a Castelli Calepio (Bergamo). Grazie ai due vigili del fuoco di passaggio e fuori servizio, intervenuti con gli estintori, le fiamme non hanno raggiunto la Mito Alfa Romeo che avrebbe causato l’incidente. Alla guida c’era un 19enne di Ponte Nossa (Bergamo), ricoverato in gravi condizioni. È indagato per omicidio stradale.

Gli altri incidenti

Tra le altre croci registrate ieri, anche quella dell’85enne morta alle porte di Alghero. Una diciottenne, invece, ha perso la vita nella notte tra sabato e ieri a Settimo Vittone, nel Torinese: si chiamava Asia Oddenino ed era a bordo di una Land Rover Defender finita fuori strada. Viaggiava insieme a un coetaneo e due diciassettenni, che non sono gravi. Nella tarda serata di sabato, a Martinsicuro, nel Teramano, è deceduto un 46enne, Emidio Croci; feriti la moglie e il figlio 11enne, che ha riportato gravi traumi. La famiglia stava rientrando a casa dopo una cena in ristorante. Sull'altra auto viaggiavano due persone che dopo lo scontro si sono allontanate a piedi, poi il conducente si è presentato spontaneamente in caserma. Sempre sabato sera, una 46enne è morta sul colpo vicino a Civita Castellana (Viterbo): viaggiava con il marito 50enne, quando il veicolo è finito contro un albero. Grave lui. Sempre sabato sera un 56enne ha perso la vita in provincia di Salerno: era a bordo di una delle due auto che si è incendiata in seguito al frontale sulla Statale 18. Ferite importanti per il conducente dell’altra macchina.

