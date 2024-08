Strage sulla spiaggia a Mogadiscio 

Mogadiscio. Terrore sulla spiaggia di Mogadiscio. Almeno 37 persone sono state uccise ed altre 64 sono rimaste ferite in un attentato del gruppo jihadista al Shabaab avvenuto sul Lido Beach della capitale somala, uno dei luoghi più frequentati da turisti e diplomatici e teatro di alcuni degli attacchi più letali del gruppo negli ultimi anni. L’attentato è iniziato venerdì sera quando un kamikaze si è fatto esplodere davanti al Beach View Hotel, in mezzo alla folla. Altri cinque membri del commando hanno quindi aperto il fuoco contro gli ospiti dell'albergo. Pochi minuti dopo, i terroristi e le forze di sicurezza somale hanno iniziato uno scontro a fuoco che si è protratto per ore e si è concluso con la morte di tutti gli assalitori, mentre uno è stato catturato vivo, riferisce la polizia.

Il blitz

I video postati su X durante l’attacco mostrano immagini agghiaccianti con i corpi stesi sulla spiaggia al buio e persone in preda al panico. Al-Shabaab ha rivendicato l’attacco: in una nota, ha affermato che tra le persone uccise ci sono «politici, forze di sicurezza e impiegati di vari ministeri e uffici». Inoltre, il gruppo sostiene che il bilancio delle vittime e dei feriti «è molto più alto delle cifre diffuse dalla polizia». A seguito dell’attentato l’ambasciata d’Italia in Somalia ha subito contattato tutti i connazionali presenti nel Paese, ma non si registrano problemi.

L’artiglieria

Altri 23 civili sono morti nella città assediata di El-Facher, capitale del Darfur settentrionale in Sudan, dopo un bombardamento di artiglieria dei paramilitari delle Forze di sostegno rapido (Rsf). L’attacco ha causato anche 60 feriti. La guerra tra l’esercito del generale Abdel Fattah al-Burhane e l’Rsf, con a capo il suo ex vice Mohamed Hamdane Daglo, è scoppiata nell’aprile 2023 e ha provocato decine di migliaia di morti causando lo sfollamento di più di dieci milioni di persone.

