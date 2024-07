Strage sulla Provinciale, 2 indagati 

Uno choc che non dà pace, un dolore che con il passare delle ore diventa ancora più forte. Le immagini dell’incidente di sabato scorso scorrono come un incubo nella mente dei due sopravvissuti al terribile impatto, costato la vita ai giovani motociclisti Mario Sedda e Roberto Daga di Paulilatino e Giovanni Melis di Gadoni. E gli investigatori ripartono proprio dai feriti per chiarire cosa sia accaduto sulla Provinciale 11 che da Paulilatino porta ad Ula Tirso: il conducente della Mercedes e il centauro saranno indagati per omicidio stradale. Un atto dovuto (anche a tutela delle parti) da parte della pm Sara Ghiani, titolare dell’inchiesta, per poter effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Gli accertamenti

La dinamica è sembrata da subito non proprio lineare. Le quattro moto, che viaggiavano verso Paulilatino, sono volate e poi schizzate sull’asfalto per centinaia di metri; due hanno preso fuoco (innescando poi un mega incendio) mentre la Mercedes, diretta a Ula Tirso, è finita contro un muretto a secco. L’impatto sarebbe avvenuto proprio in prossimità del dosso, con scarsissima visibilità e nessuna possibilità di evitare l’impatto. Fra le ipotesi quella di un sorpasso o un’invasione di corsia, ma le indagini sono ancora in corso. I carabinieri della compagnia di Ghilarza anche ieri sono tornati sulla Provinciale per effettuare nuovi rilievi e misurazioni. E intanto le famiglie dei feriti e dei tre ragazzi deceduti stanno nominando avvocati e consulenti per farsi tutelare in una vicenda giudiziaria che si annuncia complicata e che si giocherà tutta sulle perizie. Sarà fondamentale accertare la velocità delle moto e dell’auto (che presumibilmente era molto elevata al momento dello scontro), punto dell’impatto e tutta una serie di elementi tecnici e oggettivi.

I feriti

Fondamentali saranno anche i ricordi dei sopravvissuti alla strage della Provinciale 11. Ieri il conducente dell’auto, 21enne, dopo il ricovero al Brotzu di Cagliari è tornato nella sua casa di Paulilatino. Lievi ferite fisiche ma un profondissimo choc. «È distrutto per quanto accaduto – riferisce il suo legale Gennaro Di Michele – conosceva i ragazzi deceduti, è veramente molto provato». Da subito ha cercato di ricostruire le fasi dello schianto. «Ricorda che viaggiava nella sua corsia verso Ula Tirso, all’improvviso una moto gli è finita sopra come un proiettile. Poi il buio». Avrebbe riferito di sorpassi fra moto (ci sarebbero anche altri testimoni) fino all’impatto violentissimo in prossimità del dosso. L’avvocato fa sapere che il giovane è stato sottoposto anche ad alcoltest e test antidroga «ed è risultato negativo a entrambi». È ancora ricoverato all’ospedale di Sassari invece il motociclista, che era stato trasferito in codice rosso con l’elisoccorso. Nelle prossime ore dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico alla clavicola ma non corre pericolo di vita. Sarà fondamentale anche la sua testimonianza.

RIPRODUZIONE RISERVATA