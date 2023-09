Strage sul lavoro: altri cinque morti 

Altre cinque persone morte sul la voro, ecatombe che non si ferma e non sembra fare differenze geografiche. I sindacati proclamano scioperi e continuano a chiedere misure per frenare una strage quotidiana. La regione più colpita è stata la Campania. Giuseppe Lisbino, 44 anni, residente a Frattaminore, nel Napoletano, è morto ad Arzano: operaio di una ditta impegnata in lavori di installazione di pannelli fotovoltaici, è caduto da circa dieci metri. Nella notte, ancora a Napoli, è morto un dipendente dell'Asia, azienda comunale di igiene urbana. Giuseppe Cristiano, 66 anni, poco prima dell'alba è stato investito da un camion dell'azienda nel deposito di piazzale Ferraris, durante la manovra di uscita. L'operatore è stato soccorso sul posto dai colleghi che hanno chiamato l'ambulanza che lo ha portato all'Ospedale del Mare, dove è stato operato ma è deceduto.

Al porto di Salerno a perdere la vita è stato l'ufficiale messinese Antonio Donato, 29 anni, che lavorava per la Caronte & Tourist e un collega che lavorava insieme a lui ha avuto lesioni molto serie alle gambe. La dinamica deve essere ricostruita e la compagnia ha dato la propria versione: «Due uomini, un primo ufficiale e un secondo ufficiale in servizio sulla nave Cartour Delta sono stati travolti mentre erano a terra da un trattore ralla della impresa portuale che durante le operazioni commerciali manovrava in retromarcia su una banchina del porto». Ucciso da un mezzo in retromarcia anche Alfredo Morgese, 52 anni, dipendente dell'azienda Frantoio Fondovalle con sede a Montese (Modena). Intorno alle 3.45 stava lavorando alla pista dell'aeroporto Marconi di Bologna, a bordo di un camion che stava scaricando il bitume. A un certo punto è sceso quando l'autista di un altro mezzo, della stessa ditta, stava procedendo lentamente, all'indietro, schiacciando il collega tra i due veicoli. A San Polo di Piave, nel Trevigiano, è morto Marco Bettolini, 47 anni, enologo di Bassano del Grappa (Vicenza). Con lui c'era anche un 31enne, ricoverato in condizioni serie: i due, secondo i carabinieri, sarebbero stati colti da malore in seguito all'inalazione delle emissioni gassose sviluppate dal vino contenuto in una cisterna, cadendovi all'interno. Bettolini sarebbe morto per annegamento, mentre il collega si sarebbe avvicinato al margine del contenitore per cercare di prestargli soccorso, rimanendo a sua volta intossicato dal gas.

