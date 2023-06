Strage senza fine: sei le croci in cinque mesi 

Sono salite a sei in poco più di cinque mesi le croci spuntate sulla Provinciale 2 e quasi tutte nello stesso tratto. Le ultime due vittime ieri pomeriggio. Stessa dinamica per quasi tutti i precedenti: scontri frontali in seguito a salti di corsia in una strada senza il guardrail.

La strage

La prima tragedia sei mesi fa in seguito ad un tamponamento per la quale la vittima persa la vita alcuni mesi dopo in seguito alle ferite. Il 9 febbraio seconda tragedia, bilancio di un morto e di una ferita grave. Lo schianto era avvenuto all’altezza della frazione di Tanì, proprio al confine tra Carbonia e Iglesias. La vittima: un trentottenne di Domusnovas, Marco Gessa, ferita una donna, Laura Deidda, trentaduenne di Iglesias. Lo schianto si era verificato poco prima delle 22, lungo il rettilineo dove già in passato si sono verificati incidenti gravi. Un tratto di strada che, soprattutto la notte, è complicato percorrere in sicurezza a causa della scarsa visibilità. Il trentottenne viaggiava a bordo di una Lancia Y, la donna su una Fiat Doblò. Una volpe morta al centro della carreggiata, a pochi passi dalle auto distrutte, aveva fatto ipotizzare che uno dei due veicoli potesse avere invaso la corsia opposta nel tentativo di non investire l’animale.

Lo schianto

Terza tragedia il 23 febbraio: sulla Carbonia-Villamassargia, due giovani vite, quelle di Nicola Medda e Federico Pinna, spezzate in poche frazioni di secondo davanti agli occhi atterriti di decine di automobilisti che avevano assistito impotenti allo schianto mortale avvenuto poco dopo le otto all’altezza della frazione di Tanì. Il primo, che era diretto a Cagliari, era di Sant’Antioco e aveva festeggiato i 25 anni nel gennaio scorso. Il secondo arrivava da San Sperate per recarsi a Carbonia dove dirigeva la filiale locale di un negozio di abbigliamento e 25 anni li avrebbe compiuti all’inizio dell’estate.

Un atroce destino ha deciso che la loro vita si sarebbe dovuta interrompere alle porte di Carbonia, a poche centinaia di metri dal punto in cui, quindici giorni fa, aveva perso la vita un giovane di Domusnovas, Marco Gessa. Anche questa volta l’assenza della barriera spartitraffico, in una strada peraltro priva segnaletica, è stata fatale.

A maggio

Il penultimo terribile dramma domenica 22 maggio. La vittima stavolta un ventiquattrenne di Villamar: si chiamava Alessandro Pisano e viaggiava insieme alla sua ragazza, Ilaria Scamonati, rimasta gravemente ferita. Ferito anche il guidatore dell’altro veicolo, un giovane di Carbonia, Mattia Silesu: viaggiava con le sue tre bambine di 9, 5 e 3 anni che i dispositivi di sicurezza del suo mezzo hanno salvato. La pioggia caduta copiosa ha creato un insidiosissimo allagamento lungo la carreggiata all’altezza del bivio per Tanì : proprio in questo punto, da quanto è stato possibile ipotizzare sul posto, l’Audi A1 guidata da Alessandro Pisano che procedeva in direzione Carbonia sarebbe quasi “scivolata” via verso la corsia opposta dove arrivata la Renault Traffic otto posti guidata da Mattia Silesu. Il tutto avvenuto in una frazione di secondo: quasi impossibile riuscire a compiere una manovra per evitare lo scontro frontale che, infatti, è stato violentissimo e ha come polverizzato la parte anteriore delle due auto. Il pulmino del giovane di Carbonia è finito in cunetta, l’auto di Alessandro Pisano si è fermata nella stessa corsia ma rivolta in direzione di Villamassargia, al punto che ai soccorritori è stato difficile per i primi lunghissimi minuti ricostruire l’esatta dinamica.

