In tre settimane ci sono state otto vittime della strada in Sardegna: cinque sono ragazzi. Un’emergenza da combattere con la prevenzione nelle scuole e insegnando che «rispettare le regole ti salva la vita». Intanto Quartu è in lutto per i due diciannovenni morti sabato in via Vesalio a Cagliari: oggi, alle 15, l’ultimo saluto a Federico Cubeddu nella chiesa di San Luca a Margine Rosso. Domani, stessa ora, a Sant’Antonio l’addio a Thomas Frau.

