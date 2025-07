Strage nella stazione, cade l’accusa più grave 

TORINO. Sono 24 gli indagati per la strage alla stazione ferroviaria di Brandizzo (Torino), l'incidente sul lavoro dell'agosto 2023 costato la vita a cinque operai, travolti da un treno mentre lavoravano sui binari. È caduta l'accusa più grave, omicidio volontario: per le vittime, tutte di Vercelli, Chivasso e Brandizzo - Michael Zanera, 34 anni; Giuseppe Sorvillo, 43 anni; Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni; Giuseppe Aversa, 49 anni; Kevin Laganà, 22 anni - sono ora indagate per omicidio colposo 21 persone e tre società (Rfi, Sigifer e Clf).

Le vittime erano operai della Sigifer di Borgo Vercelli, che faceva manutenzioni sui binari: la squadra, di sette operai, stava iniziando a lavorare per sostituire alcuni metri di rotaia quando è sopraggiunto a 150 chilometri orari un convoglio non in servizio commerciale, che trasportava dei vagoni passeggeri da Alessandria a Torino. L'impatto è stato tremendo: i cinque operai sono morti sul colpo.

Ora la Procura di Ivrea ha chiuso le indagini e contesta l'omicidio colposo plurimo e il disastro colposo a tutti gli indagati, per negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Quella notte nessuno si accertò che il traffico ferroviario fosse interrotto prima che la squadra scendesse sui binari. La Commissione parlamentare d'inchiesta ha stabilito che l'errore umano, dovuto a tempi ristretti e carichi eccessivi di lavoro, è stato la principale causa della sciagura. Per Antonio Massa, capo tecnico Rfi, e Andrea Girardin Gibin, capo squadra Sifiger, si era prima ipotizzata l'accusa di omicidio volontario per la gravità delle mancanze, risultate poi in linea con le generali carenze in materia di sicurezza: da qui il titolo di reato meno impattante.

